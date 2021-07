Čenďa aneb Podivná pozůstalost

Když někdo na sklonku života pobývá v domově pro seniory, moc vám toho po jeho odchodu nezůstane. Maminka taťku »předběhla« a tak jsme se k některým věcem po ní dostali až později. Tak se mi dostal do ruky nenápadný sešit s recepty. Ale…

Každý sešit má dva konce. Nedávno jsem nějakým nedopatřením otevřel ten druhý a našel tam text. Nevím, co si o něm myslet – může to být nějaká vzpomínka, může to být základ nějakého smyšleného příběhu, ale může to být i obé dohromady. Koneckonců, posuďte sami:

V roce 1989 jsem se cestou z práce přimotala k nějaké demonstraci. Lidi tam něco vyřvávali, kolem plno policistů, ale já jenom potřebovala projít. Tak jsem to taky řekla, a v tom mi nějaký chlap takovou přišil kabelem, že jsem se probrala až v nějakém bytě, předělaném na provizorní ordinaci. Jakýsi pán, asi doktor, se ptal, co mě bolí, jak mi je – asi to byl lékař. Kolem byli také různě pobití lidé, no děs. Jiný muž říkal: »Ale, Čenďu to zas chytlo, asi ti ho sem taky dotáhnem na injekci na uklidnění.« Ten asi doktor mi řekl, že mám asi odraženou ledvinu, abych si došla na pohotovost. No a pak jsem asi půl roku marodila, ale všem jsem tvrdila, že jsem upadla na schodech. (To s tou půlroční neschopností, zaviněnou pádem, je pravda, to si pamatuju…)

Po dlouhé době jsem se v nemocnici poznala s jednou paní. Vyprávěly jsme si úplně všechno a ona si stěžovala na zeťáka. Je prý to sice chytrý a bohatý pán, ale »hroznej rapl«. Dělal prý i do politiky. Po maturitě nastoupil na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze. Pracoval jako systémový inženýr a analytik ČKD. Ve veřejném životě se začal angažovat po roce 1989. Chtěl vyřazení KSČ z politického života a konfiskaci jejího majetku. Spoluzakládal Občanské fórum a ODS. V devadesátých letech prý byl někde starostou, byl odvolán, protože byl podezřelý z napojení soukromých firem na vedení města, byl několikrát vyšetřován, ale nikdy nebyl obviněn. Měl být chvíli i poslancem nebo nějakým vyšším zastupitelem, nejen doma. Víc jsme o něm radši nemluvily.

Jednoho dne dorazil na návštěvu – a já v něm poznala - Čenďu! Strašně se mi tenkrát udělalo špatně, později doktor říkal, že to byl infarkt. (To je také pravda, nikdy nikdo tehdy nezjistil, proč se to stalo…)

Nikomu jsem nikdy neřekla, kdo to je a co udělal, a ani neřeknu. Jen to tady napíšu, přidávám k tomu jeho divné, asi maďarské příjmení Csöngyalossy nebo tak nějak – proto Čenďa, snad to někdo najde a něco s tím udělá. Prý o něm něco vědí lidi z Antify, tak by to měl dostat do ruky Zbyšek, když je předseda (To pravda není, jsem předsedou Vlasteneckého sdružení antifašistů – dokonce i maminka si to pletla…)

Nevím, co si o tom všem myslet, zkusil jsem to divné příjmení »vygůglit«, ale neexistuje. Takže spíš věřím tomu, že to je námět na nějakou povídku. Nemůže přece existovat člověk, který by za komunistů vystudoval dvě vysoké školy, ale tak je nenáviděl, že by chodil na demonstrace a ještě ozbrojen kabelem a dokonce ho použil proti kolemjdoucí ženě…

Zbyšek KUPSKÝ