Musí jít o projektovou chybu…

Tak jsme se dozvěděli, že v čínském velkoměstě Čeng-čou voda náhle zaplavila metro a ohrozila v něm tisíce cestujících. Vzniká otázka, jak se to mohlo stát. Neznám to tam.

Je zřejmé, že pokud během jediné hodiny napršelo 200 milimetrů vody, tak to musel být pořádný hukot. O to horší, že se město dosud s tak intenzívní srážkou nesetkalo. Zatímco chaos na ulicích města lze pochopit, v případě tamního metra musí jít o vážnou projektovou chybu. Prostě, žádný projekt metra nemůže riskovat situaci, kdy se do metra vřítí proudy vody a ohrozí životy tisíců cestujících. To se ale podle všeho v Čeng-čou stalo a bylo velké štěstí, že se vpád vod do metra nezměnil v masové topení cestujících. Tedy, nejméně dvanáct se jich v metru utopilo. Ale mohly to být tisíce. Z nepochopitelných důvodů nebyl provoz metra zastaven ve chvíli, kdy do něj začala proudem téci voda. Ke cti tamních Číňanů nutno uvést, že nezpanikařili, i když voda sahala mnohým až ke krku. Děti zvedali nad sebe, takže i ty přežily. Jistě, pomoc psychologů budou mnozí zcela jistě potřebovat.

Není to první nehoda tohoto druhu. Třicátého října 2012 - kde se vzal, tu se vzal - na New York zaútočil orkán, který se v New Yorku dosud nikdy nevyskytl. Hnal mohutné vlny z moře a mimo jiné zaplavil i některé stanice metra. Provozovatel tamního s tím prý nebyl s to nic dělat, protože projekt metra v New Yorku s něčím takovým vůbec nepočítal a neměl proti zatopení metra vlnami z moře žádné zábrany. Ztráty lidských životů naštěstí hlášeny nebyly.

Také pražské metro se stalo obětí velké povodně ve dnech 13. až 15. srpna 2002. Tady ale nešlo o projektovou chybu, ale o šílený rozkaz vedení hlavního města v čele s primátorem panem Němcem (ODS) »jezdit, dokud to jde«. Ke katastrofě přispěla skutečnost, že peníze vyčleňované ze státního rozpočtu na údržbu bezpečnostního systému metra se v 90. letech v rozporu s určením rozdělovaly jako odměny vedení, a bezpečnostní systém metra chátral. Tváří v tvář velké povodni zjevně selhal; 11 m3/s teklo do stanice metra Florenc štěrbinou ve staničním uzávěru, 1,7 m3/s horem do stanice metra Invalidovna (všech pět uzávěrů bylo otevřeno), 2,3 m3/s horem do stanice metra Karlín, 2 m3/s otevřenou stavební jámou u stanice Nádraží Holešovice plus menší drobné přítoky do trasy C. V době, kterou měla povodeň k dispozici, stihla zatopit celou nejníže položenou část metra v Praze. Totiž, staniční a traťové uzávěry až na pět výjimek nebyly spuštěny a z těch pěti spuštěných odolal velké vodě jen ten u stanice Smíchovské nádraží v okrajové oblasti dosahu povodně. Příznačné byly dva vlaky metra, které zůstaly ve stanici Florenc B. Naštěstí bez lidí, jak se později ukázalo.

Klima se mění k horšímu, v první řadě k větší extremitě počasí. Projekty nejen podzemních drah musí počítat s možností podstatně intenzivnějších srážek, než na které jsme dosud byli zvyklí. V Číně stejně jako u nás a kdekoliv jinde. Provozní řád musí znát okamžité zastavení provozu metra a evakuace cestujících z něj v případě vážného ohrožení.

Jan ZEMAN