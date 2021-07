Zdraví a sportovní úspěch všem

Každé olympijské hry prožívám radostně. Zvláště před slavnostním zahájením pociťuji lehké vzrušení, jaké to asi bude či jakou originalitu vymyslí domácí organizátoři pro zapálení olympijského ohně. Letos to prožívám stejně, ale žel z jiného důvodu. Nepříjemný pocit kolem žaludku mám z obav, kdo další bude vyřazen z olympijské soutěže kvůli koronaviru, zda tyto olympijské hry budou co do výkonů sportovců a sportovkyň srovnatelné s ostatními vrcholovými sportovními soutěžemi a budou-li vůbec dokončeny. Takové jsou naše letošní úvahy.

Nelze hledat viníka toho, že koronavirus není dosud lidstvem zkrocen, prostě s těmito přírodními procesy se muselo počítat i nadále. Ale lidská společnost, jejíž příslušníci používají rozumu, a měli by se tedy chovat rozumně, se snaží rizika minimalizovat. Proto osobně nechápu, že do dějiště LOH v Tokiu odjel český lékař, jenž nebyl naočkován proti covidu, a test odhalil, že je pozitivní. Za běžné situace, kdy by tento lékař zůstal doma, by zajisté mohl projevit svou vůli se nenaočkovat. Je to sice u zdravotníka zvláštní, ale jeho osobní volbu respektujme.

Vycestoval-li však jako součást oficiální české delegace na velký mezinárodní podnik do daleké ciziny, zvýšil tím zbytečně obecné riziko, že se může něco stát a ohrozí se naši olympionici. A stalo se. Zajisté může být pozitivní i člověk naočkovaný proti covidu, ale neočkováním se riziko zvyšuje, jak tomu snad každý rozumí. V tomto spočívá všeobecná kritika, jež padla na hlavy zodpovědných činovníků Českého olympijského výboru a všech, kteří souhlasili se složením realizačního týmu. Vždyť přece v naší zemi pracují i další lékaři, kteří mají vyhovující kvalifikaci, jsou zkušení ve sportovním prostředí – a navíc jsou proti covidu očkováni. Pouhé doporučení naočkovat se je málo.

Protože nyní jako stát i jako lidé řešíme mnohem závažnější problémy a úkoly, tak by nám to mohlo být jedno, protože sport je pro fanoušky přece zábava. Mrzí mě to však kvůli těm sportovcům, kteří celou svou dosavadní sportovní kariéru směrovali k vrcholu, kterým jsou olympijské hry. Načasovali formu, zejména když vloni to nevyšlo, dorazili do dějiště her – a přesto si nezasoutěží. Také daňový poplatník se musí ptát, jaká je efektivita peněz vynaložených na dopravu těchto sportovců do Japonska, když nemohou jako covid-pozitivní zasáhnout do sportovního klání, a tedy ani reprezentovat svou zemi. Tedy jde o prokazatelnou újmu nezúčastněných sportovců i ČR.

Tyto tokijské OH se potýkají s tolika problémy, že držím palce všem, aby to klaplo k radosti sportovců a jejich fanoušků. Bývalá reprezentantka v trojskoku Šárka Kašpárková řekla, že ti, kteří letos na olympiádě uspějí, jsou skutečnými borci, pro medaili totiž museli překonat více překážek než jiné roky.

Jsou tací, kteří hudrují, že se hry neměly konat vůbec. Jenže olympiáda je také o naději, že se svět vrací do normálu. Má mírové poselství a je příkladem pro mladou generaci. Velkým úspěchem bude, vrátí-li se děti a mládež ke sportování. Popřejme tedy všem olympionikům zdraví a sportovní úspěch.

Monika HOŘENÍ