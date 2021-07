Ilustrační FOTO - Pixabay

Na doučování padlo čtvrt miliardy

Na doučovací kempy, které by měly letos v létě pomoci vyrovnat mezi žáky rozdíly z výuky na dálku, vyplatilo ministerstvo školství dosud 257,52 milionu korun.

Dalších 450 000 korun mají dostat ještě dva organizátoři akcí. Dotace zatím obdrželo 412 žadatelů, 13 jich vzalo žádost zpět. Za vyplacené peníze by se mohlo uskutečnit 5870 kempů, uvedlo tiskové oddělení ministerstva školství. Zájem dětí o kempy bude podle dřívějšího vyjádření úřadu možné vyhodnotit až po prázdninách.

Letní doučovací kempy by podle ministerstva měly pomoci snížit nerovnosti v přístupu ke vzdělávání a podpořit duševní zdraví dětí po výuce na dálku v důsledku epidemie COVID-19. Kempy mají být zaměřené na žáky základních škol. O dotaci mohly do konce dubna žádat neziskové organizace, školy či střediska volného času. Ministerstvo pro ně mělo původně k dispozici 100 milionů korun, sešly se mu ale žádosti za zhruba 260 milionů korun. Vláda proto na začátku června schválila na dotační program peníze navíc tak, aby je mohli dostat všichni žadatelé. Podle dřívějšího vyjádření ministra školství Roberta Plagy (za ANO) by se tak mohlo kempů zúčastnit kolem 93 000 dětí.

Plaga očekával, že úřad pořadatelům do konce června vyplatí asi 80 procent peněz. Zbytek měli dostat do konce července. Nyní podle mluvčí úřadu Anety Lednové zbývá vyplatit asi 0,2 procenta peněz. Na dva žadatele, kteří mohou zorganizovat deset kempů, čeká 450 000 korun. Dostanou je, až převezmou rozhodnutí o přidělení dotace, uvedla.

Kempy se mají konat tento měsíc a v srpnu, mají být pro nejméně 15 dětí a trvat minimálně 40 hodin rozložených do pěti kalendářních dnů. Doučovací kempy jsou pro děti zdarma, což podle ministra mělo přilákat i školáky, kteří se běžně letních táborů a podobných akcí neúčastní.

Místopředseda Asociace dětské rekreace Roman Houška se v červnu obával toho, že bude velmi obtížné sehnat pro účast dost dětí a splnit požadavky dotačního programu. Podle něj dostali pořadatelé na přípravu kempů málo času. Podle Plagy nicméně žadatelé o dotace předem věděli, že budou muset akce případně předfinancovat. Zájem o kempy se podle ministerstva bude moci vyhodnotit až po skončení prázdnin.

Školy byly v uplynulém školním roce i v druhém pololetí předešlého školního roku kvůli epidemii COVID-19 několik měsíců zavřené a žáci měli povinnou výuku na dálku. Výuky on-line se podle průzkumu České školní inspekce ještě na jaře neúčastnilo asi 50 000 dětí a kolem 11.000 žáků se podle ministerstva do distančního vzdělávání nezapojilo vůbec. V základních školách bylo přibližně 962 000 žáků. Nerovnosti vzniklé ve vzdělávání kvůli výuce na dálku se podle dřívějšího Plagova vyjádření budou vyrovnávat doučováním další dva až tři roky.

(cik)