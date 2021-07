Osm borců z Bělehradu s Liborem Petrů a prezidentem Československého lva Jánem Ďurejem (druhý zleva)

Borci z Bělehradu po 45 letech

Zajímavý exhibiční fotbalový zápas o víkendu proběhl ve Strunkovicích nad Blanicí v jižních Čechách. Domácí stará garda vyzvala tým osobností Československého lva. Celý zápas byl oslavou titulu mistrů Evropy z roku 1976, od kterého již uběhlo neuvěřitelných 45 let. Sedm hrdinů z tehdejšího mužstva přijelo i do Strunkovic. Někteří z nich se dokonce objevili i na trávníku.

Například Laco Jurkemik odehrál celý zápas. Hodně byl vidět také hrdina z Bělehradu Antonín Panenka, jehož tehdejší vítězná penalta se nesmazatelně zapsala do historie světového fotbalu. Legendární fotbalista prozradil, že o onom slavném dloubáku musí vyprávět vždy a při každé příležitosti. »Ale nikdy neomrzelo o tom povídat. Jsem rád, že lidi zajímá pětačtyřicet let stará záležitost. Rád se o ty zážitky podělím,« svěřil se Panenka, kterého těší, že se jeho dloubák daří realizovat na vrcholné fotbalové scéně i dnešním hráčům. A v poslední době i docela často. »Jsem rád, že po tolika letech ta myšlenka neumřela. Když to člověk umí a dobře provede, je skoro stoprocentní šance dát gól. Je příjemné, že tu penaltu napodobují nejlepší hráči světa a že se tomu říká ‚Panenka kick‘. To opravdu potěší!«

Kouzelník, zpěvák i mim

Kromě Panenky a Jurkemika nastoupili ve Strunkovicích i František Štambachr a Karol Dobiaš. V roli pozorovatelů pak utkání komentovali Zdeněk Nehoda, Jozef Čapkovič a Dušan Herda.

Zleva Vladimír Šmicer, Libor Petrů a Jan Koller

Svoje fotbalové kousky předvedli také další bývalí reprezentanti Přemysl Bičovský, Jan Koller, Vladimír Šmicer nebo jeho tchán Ladislav Vízek. Zápas skončil vítězstvím Československého lva 5:4. Ale diváci se bavili nejen fotbalem. O přestávce je potěšilo vystoupení zpěváka Standy Hložka, kouzelníka Pavla Kožíška a komika Václava Upíra Krejčího, který mimochodem zápas zahájil v netradičním sportovním kostýmu.

»Jsem rád, že přišlo hodně diváků a dobře se bavili. Bylo to skoro, jako by se hrál zápas první nebo druhé ligy. Nemyslím tím Spartu nebo Slavii, ale typově třeba Příbram,« liboval si tradiční organizátor akcí Československého lva Libor Petrů, který tentokrát přenechal sestavu výhradně slavnému sparťanovi Janu Bergerovi, jenž je letitým účastníkem každoročních fotbalových akcí ve Strunkovicích.

Sportovní mužstvo celebrit Československý lev vzniklo v roce 2014 a s výjimkou koronavirové pauzy neustále jezdí po Česku, Slovensku, ale i dalších zemích, v čele se Španělskem, Rakouskem, Itálií nebo Spojenými státy americkými, a pořádá exhibice nejen ve fotbale, nýbrž například také v hokeji či tenise. Navazuje na někdejší společnou československou minulost. »Jsem takový, řekl bych, zarputilý Čechoslovák. Kdyby se v roce 1992 uskutečnilo referendum, hlasoval bych proti rozdělení státu. Mám na Slovensku plno kamarádů a jsem na tom názorově jako nebožtík Marián Labuda, který říkával, že miluje Československo,« vyznal se na závěr Libor Petrů.

(mac)

FOTO – Československý lev