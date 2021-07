Ilustrační FOTO - Pixabay

Meleme, meleme kávu…

Meleme kávu pro dědka a bábu jedno zrnko pryč! Meleme kávu pro dědka a bábu druhé zrnko pryč… Tak tuhle říkačku pravděpodobně znáte z dětství. I dnes patří ke hrám s dětmi, které často netuší, o čem je řeč, protože doma už většinou kávu »nemeleme«.

Časy, kdy mlýnek na žitnou i zrnkovou kávu patřil k běžnému vybavení každé domácnosti, jsou zřejmě pryč, ale možná jeden či dva »někde« máte. Mletí kávy bylo svým způsobem obřadem. Proto neváhejte, starý mlýnek na kávu oprašte a vyčistěte. Netřeba ho rozebírat. Ať je klasický ruční nebo elektrický. Vyčistíte ho rýží. Místo kávy nasypte do mlýnku hrst rýže a melte a melte. Mlýnek bude čistý a káva, pokud ji hodláte mlít, dokonale jemná a voňavá. Tenhle trik používaly babičky i v době, kdy pravá zrnková káva byla drahá a v mlýnku mlely pouze kávu žitnou.

Ale i jiné rady našich maminek a babiček nabízíme. Nepřehlédněte tu, která radí, jak na bolavé zuby. Ano, nejlepší je návštěva zubaře. Než se k ní rozhoupete, zkuste roztlučený hřebíček rozpuštěný v lihu nebo ve vodce. Smotek vaty namočený v tomto roztoku přiložte přímo na bolavý zub. Po hodině ho vyměňte, a tak pořád dokola. Snad opravdu zub přestane bolet. A také kapusta prý pomáhá. Její listy jemně pokrájejte, důkladně rozmačkejte nebo doslova utlučte v hmoždíři, dejte do kousku látky a zvenčí přiložte na místo, kde zub bolí. Zdali to funguje, nevím, věřím zubaři…

Černé oblečení nebude šednout, když do poslední máchací lázně přidáte jablečný ocet. Na pět litrů vody stačí jeden hrnek. Tak praví zápisek v notýsku, který jsem v maminčině »archivu« našel.

Na lupy ve vlasech prý platí jedlá soda. Po umytí do vlasů vetřete hrst jedlé sody, nechte několik minut působit a poté důkladně spláchněte octovou vodou (jeden díl octa na deset dílů vody). Nemohu ověřit, vlasů mám totiž na hlavě skromně…

Připálený hrnec či kastrol lze čistit všelijak. Třeba i pracím práškem. Nasypte na dno zhruba pětimilimetrovou vrstvu prášku na praní, poté nalijte do třetiny horkou vodu a nechte ji zhruba deset minut vařit. Pak nechte vychladnout, vodu vylijte a povrch otřete například houbičkou na nádobí. Vůně pracího prášku se zbavíte – jak jinak než omytím octovou vodou. To říkají babičky…

Máte rádi kopřivy? Leccos dobrého se z nich dá připravit. Popáleninám mladých kopřiv se (pokud je trháme bez rukavic) nevyhneme. Možná někde kolem vás najdete pár listů jitrocele nebo šťovíku. Potřete jimi kopřivou spálené místo, bolest prakticky okamžitě zmizí! Skvělé řešení pro všechny, kteří se rádi toulají přírodou a kopřivy jim sežehnou odhalená lýtka nohou.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Mimochodem – babičky používaly kopřivy i k hnojení zahrádky. Posekaly je a nechaly louhovat alespoň deset dní ve vodě na slunci. Na deset litrů vody 1000 g kopřiv. Kopřivy se rozloží, začnou páchnout, a to je ten správný okamžik, využít je jako hnojivo. Nařeďte roztok alespoň 1:20 vodou a použijte k zalévání zahrádky.

Tak třeba přelité květiny. Ano ty, které máte ve svých květináčích vystavené v bytě. Listy jim žloutnou a kroutí se. Což může samozřejmě znamenat i to, že jsou suché, ale pravděpodobně opak je pravdou. Poznáte to tak, že sáhnete do zeminy květináče. Přemokřenou květinu vyndejte i s půdou, zabalte ji do několika vrstev savého papíru, dejte ji na teplé místo a kontrolujte, zda je papír vlhký. Jakmile je suchý, přesaďte rostlinu do nové půdy a nového květináče. Jednoduché, ale dobré řešení.

I opadávání listů pokojových rostlin může být způsobeno nadměrnou vlhkostí. Proto babičky zalévaly květiny s rozvahou a pravidelně. Například v pondělí, nebo i v jiný den. Ale vždy tak říkajíc přiměřeně.

I na zakalený olej ve skleněné lahvičce, který nabízíte jako dochucovadlo, například k zeleninovým salátům, mají babičky recept. Přidejte do něj pár zrnek soli – olej bude v krátké chvíli čirý.

A svalové křeče? I s těmi si dokázaly babičky preventivně poradit. Pokud na ně trpíte, a že nás je, pijte čaj z mochny husí, která roste všude jako plevel. Tři lžičky této bylinky, jistěže sušené, přelijte půl litrem vroucí vody, po pěti minutách sceďte, a pijte denně tři šálky. Mochnu sbírejte a sušte v červnu a červenci, línější z nás si ji mohou koupit v lékárně.

Ach ano, s pomocí »babských« rad si s kdečím umíme poradit.

(jan)