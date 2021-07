Najdou Bohemia Voice velkého mecenáše?

Jakékoli další představování nestárnoucí blonďaté pěvice Elin Špidlové, se kterou jsme si povídali už podle všeho třikrát, a ještě ne naposledy (jak se dozvíte na konci rozhovoru), by bylo zbytečné. Ostatně všechno hlavní tahle frontmanka vokálního kvartetu Bohemia Voice zase stihla vypovědět v rozhovoru samém, a to jsem ještě musel krátit, až to hezké nebylo…

Vloni po prázdninách mi od vás přišla hromadná textovka s informací, že téměř celý filharmonický sbor je v karanténě a vám chybí Broněk (tenorista Bronislav Palowski), proto že musíte chystaný koncert v Panenském Týnci odložit. Z celé té pandemické situace vám bylo smutno. Bála jste se oprávněně, že pro mnohé budou nadcházející měsíce devastující…

Bála jsem se jen zkraje - že pokud se celá společnost nepostaví ke kultuře čelem, včetně soukromého a firemního prostoru, bude to zlé. Postupně jsem ale uvěřila, že je to obrovská šance pro společnost situaci správně uchopit a za kulturu se postavit. Protože kultura je to, co v opravdu zlých časech drží společnost nad vodou. A to v té době platilo dvojnásob.

Ztráceli jsme naději, ale já věřila, že daná situace je šance změnit třeba i hodnotový stereotyp ve společnosti, kde má kultura a humor místo, které bych nazvala základem a esencí zdravé společnosti.

Musím konstatovat, že dosud nikdo z umělecké sféry ty souvislosti kolem lockdownů a nouzových stavů nepojmenoval tak vzletně a zároveň zcela přesně. Jak se to tedy celé nakonec podle vás podařilo přestát?

Bylo opravdu psychicky náročné nevědět, zda koncerty prodávat, na jaký termín atp. Vše se neustále měnilo. Pro mne bylo vcelku traumatizující mít na agenturním účtu peníze cizích lidí a nemoci jim dlouho odpovědět, jak s penězi naložím. Jsem ráda, že slíbené koncerty už máme za sebou a začínáme znovu. Bohužel, myslím, že začne být trendem, že lidé budou s koupí vstupenek opatrní do poslední chvíle. Což pro pořadatele, kteří mají spoustu nákladů ještě před koncertem, znamená obrovskou nejistotu. Uvidíme, jaké výsledky a zkušenosti přinese léto. Věřím, že se vše nastartuje znovu. Mně osobně se nezdá, že by firemní sektor do kultury začal investovat víc peněz, ale nejsem odborník. Lidé ovšem po kultuře prahnou, a to je podstatné.

Myslím, že stejně jako jsou velké firmy zvyklé posílat peníze na charitu, je důležité, aby byla podporována i kultura. Lidé si bohužel neuvědomují, že jako společnost zde žijeme jeden pro druhého. Každý s jiným darem. Problém je v tom, že společnost vědomě přisoudila větší hodnotu tomu, co je dražší, co je víc vidět, co se víc prodává. Ona je paradoxně největší hodnota v tom, co považujeme za naprostou samozřejmost. Např. příroda, voda, kterou můžeme pít, vzduch, který dýcháme, to, že se smějeme, to, že se cítíme nabiti, spokojení… Tyto posledně zmíněné »pocity« dokáže zprostředkovat například umění. Nedá se ale vyčíslit cena za to, jak se třeba po koncertě cítíte. Proto, bychom si měli uvědomit, že tyto věci nejsou automatické a že je potřeba vědomě tyto věci opečovávat. Ať již to je odnesení vlastních odpadků z lesa nebo riskování a zakoupení si vstupenky na koncert nebo do divadla půl roku dopředu.

Pozvánka do mystické Chrámové lodi v Panenském Týnci na koncert Nessun Dorma - Nechť nikdo nespí nakonec dorazila zkraje června. Vzala jste to jako příležitost oslavit Slunovrat a koncerty pro velký zájem proběhly hned dva – 20. a 21. 6. Jaké zážitky jste si odnesli, když program byl okořeněn o vizuální doprovod VJ PleiOne a večer doladili i tanečníci s ohněm FireArt a zazněly písně z filmů Gladiátor, Zrodila se hvězda, Bohemian Rhapsody, dál hudba skutečných velikánů - Karla Svobody, Ennia Morriconeho či Giacoma Pucciniho…?

Koncerty v Panenském Týnci jsme začali naši éru tzv. prožitkových koncertů. Pro červnové koncerty, na které navazujeme 21. a 22. září, jsme si zvolili energeticky silné místo nedostavěného chrámu Panny Marie v Panenském Týnci. Podle jedné teorie se zde nacházejí ostatky Anežky Přemyslovny. Proto jsme do programu také zařadili premiéru naší a cappella novinky Anežko Česká. Koncerty začínaly v čase stmívání, a i to jsme zahrnuli do scénáře. Postupně se začínaly vylupovat obrazce promítané na stěnu chrámu, vyšel měsíc, začal foukat vítr a ohně prostoru z 12. století dodaly mystický ráz. Náš repertoár byl z velké části moderní, jak jste již zmínil. Snoubila se zde architektonická monumentálnost postavená lidským duchem s mistrovstvím nejlepších novodobých skladatelů. A my se snažili pěvecky v této konkurenci nezaostávat (úsměv).

Čtyřhlasé skladby působí velmi bohatě. Pro nás je důležité a zároveň těžké pracovat s naším repertoárem tak, že někdy zpíváme jako sólisté a někdy jako sbor. Za každým koncertem je opravdu hodně pěvecké práce. Ale hudba Michaela Jacksona, Barbry Streisand či Andrey Bocelliho to vyžaduje.

Máte nového člena kvartetu, Lukáše Sládka nahradil Milan Malinovský. Jak se hledá každá nová posila týmu, jak náročné jsou vstupní zkoušky na naskočení do formace s tak osvědčenou značkou jako BV? Milan už zpíval v Panenském Týnci?

Známý muzikálový bard Milan Malinovský nastoupil do BV dva měsíce před koncerty. Myslím, že každý celý den se repertoáru věnoval. Jedna věc je naučit se noty, druhá vyznat se v harmonii čtyřhlasu, třetí fantasticky ladit, čtvrtá dát do toho ten správný výraz. Bylo to náročné pro nás všechny, ale jsme silný tým, který se podrží, už jsme ustáli mnoho těžkých výzev. Jednu zmíním. Jeden ze zpěváků dorazil do jiného stejnojmenného místa na náš vánoční koncert. Během 10 minut jsme si rozdali jeho sólové party, pomodlili se a šli na to (smích). Koncert jsme odzpívali se ctí a myslím, že ten, kdo neznal naše aranžmá, nic nepoznal.

Jinak, zdá se, že s Milanem Malinovským jsme konečně celiství. Začíná nová etapa vokálního kvarteta Bohemia Voice a moc se na to těším.

Teď vás podle všeho čeká úprava oficiálních webových stránek bohemiavoice.com (kde se dají koupit i lístky na vaše koncerty), další úprava kvarteta bude znamenat nové focení členů souboru, pak příprava na srpnové vystoupení na Festivalu Petera Dvorského (filharmonie se mezitím uzdravila…), no a v září nášup v Panenském Týnci, také doufám, že se někdy dočkáme z února přeloženého koncertu Uzdravme svět, protože právě to ta naše modrá planeta potřebuje ze všeho nejvíc…

»Uzdravme svět« je náš koncertní program s filharmoniemi. Odehrajeme ho na Festivalu Petera Dvorského 14. srpna na zámku v Jaroměři nad Rokytnou s Moravskou filharmonií Olomouc a v březnu nás stejný program čeká s Hradeckou filharmonií. Vaše čtenáře tímto na koncerty srdečně zveme. Stejně tak i na náš koncert na Mezinárodním Festivalu v Českém Krumlově – 13. srpna od 20.30 hod.

Mám radost, že jste si pro vystoupení v Týnci do názvu zařadili právě Pucciniho árii árií z opery Turandot Nessun Dorma. Čí to byl nápad a jak složité bylo nastudovat ve čtyřech, vlastně teď už v pěti, árii známou tím, že ji nejvíc zpívali maximálně tři tenoři dohromady?

Tato árie vyžaduje velký respekt. Tři tenoři árii zpívali tak, že se při ní střídali. My jsme ji samozřejmě nechali na našem tenoru Bronislavu Palowském, nicméně některé pasáže zpíváme ve čtyřhlase. Výsledek musí posoudit posluchač sám. Ta skladba je neskutečná a v prostředí Panenského Týnce ještě více monumentální. Těším se na ni i s orchestry během našeho programu Uzdravme svět.

Prezentujete se jako multižánrové těleso praktikující s radostí netradiční verze známých skladeb a árií, resp. hitů z oblasti swingu, gospelu, popu a logicky klasické hudby, a to s tím, že nemáte hranice, pouze vkus a tvář. Bývá mezi členy formace někdy lítý boj o ten vkus a tvář? Nebo převažuje vzácná shoda?

Shoda, podmíněná posledním slovem »bosse« (smích)… Ale teď vážně. Vokální kvarteto Bohemia Voice se během své devítileté existence hodně vyvíjelo. Často s ohledem na obsazení členů. Ve složení soprán – Zuzana Seibertová, mezzosoprán - Elin Špidlová, tenor – Bronislav Palowski, basbaryton – Milan Malinovský jsme myslím našli finální vyváženost jak v obsazenosti klasických hlasů, tak populárních.

Navíc vyzrál záměr spojený se smyslem, proč vokální kvarteto BV vzniklo. Ten si prozatím nechám pro sebe, nicméně v kvartetu teď panuje přirozená shoda názorů, jakým směrem se ubírat dál a oslavit desetileté výročí. Nový »kabát« bude hodně překvapivý, specifický a věřím, že naplňující jak pro nás, tak posluchače. Pilotní videoklip chystáme už toto léto.

Vyhráno ještě nemáme, protože na koncertech se musí kontrolovat certifikáty o očkování, nebo potvrzení o negativním testování na COVID-19. Zdá se, že pandemie kvůli různým mutacím bude trvat stejně dlouho, jako trvala před sto lety Španělská chřipka. Na druhou stranu právě očkování by mohlo v druhé půlce té peripetie značně ulevit všem.

Je samozřejmě potřeba přizpůsobit se době a se vším, co jste vypsal, počítat. Už jsme si myslím ale všichni zvykli. Co je ovšem náročné, je fakt ta nejistota organizátorů prodávat vstupenky kvůli obavám diváků kupovat vstupenky dlouho dopředu. Mnoho divadel a profesionálních souborů dostává peníze z dotačních prostředků, od ministerstva kultury, divadla od soukromých subjektů, festivaly jsou podporovány městy, kraji. Malé soubory jako třeba Bohemia Voice mají jedinou šanci. Najít mecenáše, který bude věřit v záměr a uměleckou kvalitu tělesa a podpoří tvorbu našich programů. Jen tak mohou vznikat CD, videoklipy, hudební materiály pro orchestr, aranžmá pro těleso nebo například nové písně, v našem repertoáru oslavující českou zem, jako třeba i Svatý Václave či Česká hymna ve čtyřhlase atd. Podporovat subjekty jednotlivec může i cestou donio.cz, kde mnoho formací, včetně nás, má svůj otevřený účet.

Věřím ale zároveň, že situace kvartetu dovolí opět více spolupracovat s agenturami a pořadateli festivalů, koncertů a dalších akcí.

A na co se, pokud situace dovolí, můžeme těšit od vás coby známé muzikálové zpěvačky?

Na podzim se doufám konečně vrátí do Divadla Hybenia muzikál Galileo, kde hraji Gianu de Medici, a třeba se dočkáme i slibovaného nového nastudování Hamleta, snad i s mojí královnou Gertrudou. Je to role, kterou miluji a po 12 letech bych si ji ráda znovu nastudovala.

Vzniká také několik videoklipů – duetů Elin a Bronislava Palowského. Čerpáme především z repertoáru Andrey Bocelliho. Deska mých duetů tak postupně vzniká. Bude se na ní podílet hodně zvučných jmen.

A velmi aktuálně natáčím i své pilotní sólové album – Ženský otisk. Ale o tom si můžeme povykládat někdy příště, třeba před samotným vydáním alba – na podzim, co myslíte?

Jasně, stejně už rozsahově tečeme… A co rodina? Zvládáte? Kam se vydáte na dovolenou, bude-li troch času?

Těším se do lesů, do Krkonoš, na lesní zurčivé říčky, borůvky, houby, koupání, spaní pod stanem, brnkání na kytaru, špekáčky, vůni ohně, kouř v očích, tenis a plavání… Stačí to? (úsměv).

Roman JANOUCH

FOTO – Tonda TRAN a Radoslav VNENČÁK