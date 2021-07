Ilustrační FOTO - Pixabay

Epidemie zpomaluje, vyhráno ale není

Cestování do zahraničí se dál komplikuje. Nizozemsko, Španělsko a Baleárské ostrovy se v pondělí na takzvané mapě cestovatele přesunou do tmavě červených území s velmi vysokou mírou rizika nákazy koronavirem. Pohorší si i dalších několik zemí – Irsko, Řecko a Monako se posunou do červené a Estonsko do oranžové kategorie, uvedlo ministerstvo zdravotnictví, jehož informace se týkají příjezdů z daných zemí.

Na základě dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ministerstvo zdravotnictví každý týden aktualizuje seznam zemí podle míry rizika nákazy. K zemím s nízkým rizikem nákazy bude v Evropě patřit Albánie, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Island, Itálie, Kosovo, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, San Marino, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švédsko, Švýcarsko a Vatikán. Z mimoevropských zemí pak Austrálie, Hongkong, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Libanon, Macao, Nový Zéland, Singapur, Spojené státy, Thajsko a Tchaj-wan.

Do oranžové kategorie značící střední míru rizika se ze zelené přesune Estonsko. Zařadí se k Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Lichtenštejnsku a Madeiře. Mezi červená území s vysokým rizikem nákazy budou patřit Andorra, Irsko, Lucembursko, Malta, Monako, Portugalsko, Řecko a Kanárské a Azorské ostrovy. Do tmavě červené kategorie značící velmi vysokou míru rizika pak náleží všechny nejmenované státy.

»Cestování k prázdninám a dovoleným určitě patří,« řekla Haló novinám stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková. »Koronavirus je však mezi námi stále přítomen a zřejmě ještě dlouho bude. Nezbývá, než dodržovat pravidla, která si stanovují jednotlivé země a samozřejmě všechna základní hygienická pravidla, abychom riziko zbytečně nezvyšovali. Připomeňme si olympiádu, kdy se některým zmařila léta tréninku. Jedinou cestou k normálnějšímu životu je očkování, přestože víme, že i očkovaní lidé se ještě mohou nakazit, důležité ale je, že průběh je potom lehčí a nezatěžuje nemocniční síť, což stále zůstává hrozbou. Nikdo z nás si nepřeje další poprázdninový lockdown,« uvedla Marková.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Jak na to

U zeleně a oranžově označených zemí musí cestující vyplnit příjezdový formulář a být testován před vstupem do ČR nebo nejpozději pět dnů po příjezdu absolvovat antigenní nebo PCR test.

Při návratu ze země s vysokou nebo velmi vysokou mírou rizika je povinný PCR test v České republice nejdříve pátý, ale nejpozději 14. den po příjezdu. Do té doby musí být dotyčná osoba v samoizolaci. Před návratem se test vyžaduje pouze v případě, že člověk použije veřejnou dopravu. Také zde platí povinnost před příjezdem vyplnit příjezdový formulář.

Podmínky při návratu se netýkají osob, které mají dva týdny ukončené očkování nebo v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění COVID-19. Zůstává ale povinnost vyplnit příjezdový formulář.

Ministerstvo zdravotnictví lidem důrazně nedoporučuje cestovat do zemí s extrémním rizikem nákazy, důvodem je šíření nových mutací koronaviru. Jde o Botswanu, Brazílii, Indii, Jihoafrickou republiku, Kolumbii, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibii, Nepál, Paraguay, Peru, Rusko, Svazijsko, Tanzanii, Tunisko, Zambii a Zimbabwe.

I u návratu z těchto zemí plně očkovaní turisté nebo ti, co v posledních 180 dnech prodělali COVID-19, nemusí na testy a do samoizolace. Ostatní musí podstoupit před cestou PCR test a následně setrvat deset dní v samoizolaci zakončené negativním PCR testem.

Čestné prohlášení nestačí

Možnost prokazovat se na kulturních či sportovních akcích nebo v restauracích čestným prohlášením o absolvování testu v zaměstnání už neplatí. Povinné testování ve firmách skončilo, zaměstnanci nyní musejí mít potvrzení o prodělání nemoci, očkování, nebo negativní test provedený v odborném zařízení. »Možnost prokázat se pro vstup do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích čestným prohlášením nebo potvrzením od zaměstnavatele byla vázána k povinnému testování zaměstnanců. Dané mimořádné opatření k testování zaměstnanců bylo zrušeno. Proto byla zrušena také možnost prokazovat se potvrzením od zaměstnavatele či čestným prohlášením,« vysvětluje ministerstvo.

Řeč čísel

V pátek přibylo v České republice 197 potvrzených případů koronaviru. Je to o 29 nakažených méně než minulý týden. Zároveň poprvé za tři týdny klesl nárůst nakažených ve všední den pod hranici dvou set. Reprodukční číslo ukazující, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný, kleslo na 0,93. Je nejnižší od konce června.

V mezitýdenním srovnání klesají počty nově nakažených pět dní po sobě. V uplynulých sedmi dnech připadá v České republice na 100 000 obyvatel přibližně 14 případů covidu. Takzvané incidenční číslo se snižuje šestým dnem. Reprodukční číslo je pak pět dní nižší než jedna, což je hranice pro zpomalování epidemie.

Nejhorší situace je i nadále v Praze, kde je v posledních sedmi dnech na 100 000 obyvatel 38 případů nákazy. V Plzeňském kraji je incidence 33, ve středních Čechách 19 a v Karlovarském kraji 11. Ostatní kraje jsou pod deseti. Nejlépe na tom je Vysočina a kraje Ústecký, Olomoucký a Královéhradecký, kde je incidence shodně šest.

V nemocnicích bylo ke čtvrtku s covidem 40 lidí, v těžkém stavu bylo šest pacientů. Před týdnem bylo s nákazou hospitalizováno o deset lidí méně, počet pacientů v těžkém stavu se nezměnil.

Denní počty očkovaných třetí den v řadě klesly. Zdravotníci ve čtvrtek podali 74 419 dávek vakcíny. Je to zhruba o 17 000 méně než před týdnem. Od začátku vakcinace aplikovali zdravotníci 9 858 104 dávek. Ukončené očkování má téměř 4,5 milionu lidí.

Od začátku epidemie odhalily laboratoře v zemi 1 672 140 případů koronaviru. Z nákazy se dosud vyléčilo 1 638 606 lidí. S koronavirem zemřelo 30 347 nakažených. V tomto týdnu ministerstvo eviduje tři oběti.

(ng)