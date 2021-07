Ilustrační FOTO - Pixabay

Nenapravitelné USA dál atakují Kubu

Spojené státy ve čtvrtek uvalily sankce na kubánského ministra obrany Álvara Lópeze Mieru a na zvláštní útvar ministerstva vnitra známý jako černé barety kvůli údajnému potlačování nedávných protivládních covidových protestů.

Jde o první krok administrativy prezidenta Joe Bidena vůči socialistické vládě Kuby, jímž podle agentury Reuters Bílý dům reaguje na tlak některých republikánských amerických zákonodárců i zástupců kubánských krajně pravicových emigrantů v USA. Biden v prohlášení navíc uvedl, že aktuální oznámené sankce jsou pouze začátek. Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodríguez označil sankce za nepodložené. Reakce kubánských obranných složek totiž nebyly o nic výraznější než reakce těch amerických proti demonstracím v USA, naopak! Během nedávných protestů bylo na Kubě zatčeno několik stovek lidí porušujících protiepidemické předpisy.

Protesty v řadě kubánských měst se konaly 11. července a byly prý největšími protivládními demonstracemi v zemi od roku 1994 (jakkoli šlo o sotva několik tisíc protestujících), než je vláda nasazením policie a armády potlačila. Příčinou demonstrací byla zhoršující se životní úroveň Kubánců, kterou ještě zhoršila pandemie COVID-19 a s ní související omezení turistiky, na níž je Ostrov svobody závislý. Kubánská vláda právem viní z ekonomické krize letité zločinné americké embargo (které přitom odmítají prakticky všechny státy OSN) a zpřísnění amerických sankcí za předchozího kontroverzního US prezidenta Donalda Trumpa.

Ať začnou u sebe

Kubánský ministr zahraničí sankce na Twitteru obratem označil za nepodložené. »Měli by aplikovat sami na sebe Magnitského zákon, který upravuje mezinárodní sankce, za každodenní represe a brutalitu policie, která v roce 2020 stála 1021 životů,« napsal Rodríguez s odkazem na zákon, na jehož základě USA mohou zmrazit účty či zakázat vstup lidem, kteří podle Washingtonu porušují lidská práva.

»Spojené státy odsuzují masové zatýkání a vykonstruované procesy na Kubě a budou nadále sankcionovat osoby, které jsou zodpovědné za utlačování kubánského lidu,« vedl si ovšem svou naopak Biden, bez jakékoli špetky sebereflexe.

»Kubánci mají stejné právo na svobodu projevu a pokojné shromažďování jako všichni lidé,« dodal, aby zakryl ještě závažnější praktiky stejného druhu ve vlastní zemi.

Od lednového nástupu Bidena do úřadu prezidenta si mnozí Kubánci, včetně tamní vlády, slibovali návrat k oteplování vztahů, které zahájil prezident Barack Obama (během jehož mandátu byl Biden viceprezidentem). Obama po půlstoletí obnovil diplomatické vztahy s Kubou a zrušil i některé ekonomické sankce. Biden ale až do nedávných demonstrací na Kubě dával najevo, že Kuba není mezi prioritami jeho zahraniční politiky. No a teď vše téměř potrumpovsku »vyšperkoval«.

Pracovní skupina

Bílý dům ve čtvrtek také oznámil, že vytvořil pracovní skupinu, jejímž cílem je přijít na způsob, jak by mohli Kubánci žijící v USA zasílat peníze svým rodinám na karibském ostrově, aniž by je prý zabavil kubánský režim. Jedním z Trumpových kroků totiž bylo, že zasílání tzv. remitencí na Kubu zakázal.

USA také již dříve uvedly, že spolupracují se soukromým sektorem na možnostech, jak Kubáncům umožnit svobodnější přístup na internet. Mluvčí americké diplomacie Ned Price pak Kubu vyzval, aby plně obnovila připojení na počítačovou síť, které úřady omezily ve snaze zabránit organizaci dalších z Floridy řízených teroristických protestů.

O diplomaty se už nebojí

Biden podle ČTK ve čtvrtek rovněž oznámil, že USA plánují navýšit počet zaměstnanců na své ambasádě v Havaně, jejichž někdejší masovější zdravotní komplikace přitom Washington také absurdně připisoval kubánskému režimu. Minulý týden ale stejné problémy zaznamenali diplomaté USA na ambasádě ve Vídni… Posílení pracovní síly by podle vlády mohlo pomoci při snahách o navazování kontaktů s kubánskou »občanskou společností«.

(rj)