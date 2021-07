Modulu Nauka. FOTO - Wikimedia commons

Nauka má potíže

Ruské pozemní středisko se nedlouho po středečním vynesení modulu Nauka na oběžnou dráhu začalo zabývat problémem, kvůli němuž bylo rozhodnuto odložit první zážeh motoru modulu.

Napsal to portál Spaceflight Now. Odvolává se na neupřesněné zdroje, podle nichž se nepředpokládá, že by mělo jít o problém pro plánované spojení Nauky s Mezinárodní vesmírnou stanicí (ISS). Ruská vesmírná agentura Roskosmos večer nejdřív informovala o prověřování funkčnosti palubního zařízení a později o úspěšném testu motoru.

Americká vesmírná agentura NASA ve středu potvrdila, že multifunkční laboratorní modul (MLM) krátce po oddělení od třetího stupně rakety Proton rozvinul solární panely a aktivoval navigační anténu Kurs, poznamenal Spaceflight Now. Raketa Proton vynesla Nauku na orbitu.

Nicméně ruský tým v pozemním řídícím středisku několik hodin po vypuštění rakety s modulem z kosmodromu Bajkonur zrušil první dodatečné zažehnutí motoru Nauky. Zatím není jasné, zda změna harmonogramu manévrů modulu může ovlivnit plánované přistání MLM na ISS, které je zatím stanoveno na čtvrtek 29. 7. v 15.25 SELČ.

(čtk)