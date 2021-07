Ilustrační FOTO - Pixabay

Svět jako dřív? Za rok, za dva

Svět se k běžnému životu po pandemii vrátí nejspíš až v roce 2022 nebo 2023. Stanici BFM TV to ve čtvrtek řekl hlavní zdravotní poradce francouzské vlády Jean-Francois Delfraissy, podle kterého má virus SARS-CoV-2 mimořádnou schopnost vytvářet mutace.

»Tuto zimu nejspíš přijde další varianta,« tvrdí Delfraissy, podle kterého se lidem nakonec nad pandemií podaří zvítězit - ale nějakou dobu to ještě potrvá. Hlavním problémem následujících let budou podle odborníka rozdíly mezi zeměmi, které mají naočkované vysoké procento populace, a těmi, kde je populace proočkovaná méně. Dodal, že »návrat k normálu může být v roce 2022, 2023«.

Na začátku příštího měsíce se podle Delfraissyho počet nakažených může ve Francii vyšplhat až na 50 000 případů denně, čtvrtá vlna by pak francouzské nemocnice mohla zasáhnout v polovině srpna.

Chce to selský rozum

»Očkování nás chrání proti vážnému průběhu nemoci, ale můžeme se nakazit a infikovat i ostatní. Pro následující týdny nemáme žádné zázračné řešení. Musíme se vrátit k jednoduchým opatřením: mýt si ruce, nosit roušky v místech, kde je hodně lidí. Je to záležitost selského rozumu,« uvedl Delfraissy. Dodržovat základní hygienická opatření je podle něj důležité i proto, aby se se začátkem školního roku nemusely opět zavírat školy.

Pomalejší návrat k normálu vytváří vedle bezohlednosti i korupce. Taková Uganda vyčlenila v přepočtu 658 milionů korun na nákup aut pro poslance. Vzbudilo to ostrou kritiku, protože země nemá peníze na nákup vakcín proti COVID-19. Parlament, který má 529 členů, už peníze zákonodárcům rozdal; každý dostal na nové auto 200 milionů šilinků (1,2 milionu korun), napsala s odvoláním na parlamentní zdroj agentura Reuters.

Uganda se od konce května potýká s novou vlnou nákazy a má přeplněné nemocnice, jimž se nedostává kyslíku, lůžek a ochranných pomůcek. Prezident Yoweri Museveni nařídil uzávěru, která se týká i škol a obchodů s výjimkou těch, které prodávají nezbytné zboží. Platí také zákaz provozu aut…

Nespolehlivé testy

Vědci z německé univerzity ve Würzburgu a její univerzitní kliniky došli k závěru, že rychlé antigenní testy odhalí koronavirovou nákazu jen v necelých 43 % případů. Informoval o tom server Business Insider. Vědci přitom analyzovali přes 5000 výsledků testů u lidí, kteří si nechali provést jak antigenní, tak PCR test. Ten může být chybový v až 40 % případů…

Izraelské zdravotnické úřady mezitím zase registrují pokles účinnosti vakcíny od firem Pfizer a BioNTech, která je hlavní používanou vakcínou v Izraeli, ale i v ČR. Ochrana proti nakažení koronavirem je nyní (kvůli mutacím) jen 37 %. Ochrana ale zůstává relativně vysoká proti závažnému průběhu onemocnění a také proti hospitalizaci.

Ministerstvo zdravotnictví v nové zprávě uvedlo, že ochrana proti nakažení je nyní po očkování 39%, proti vážnému průběhu choroby 91% a proti hospitalizaci 88%. Firmy Pfizer a BioNTech původně udávaly vyšší než 90% účinnost svého přípravku proti nákaze. Ynet už před třemi týdny ale upozornil na snižující se účinnost vakcín proti variantě delta.

Naopak podle britské studie v časopise The New England Journal of Medicin vakcína obou zmíněných firem chrání proti symptomatickému průběhu COVID-19 stále z 88 %. V izraelské studii se zřejmě odráží fakt, že se imunita snižuje s měsíci uplynulými po očkování - lidé naočkovaní v lednu mají podle izraelské studie ochranu před nákazou jenom 16 %, zatímco u lidí očkovaných v dubnu zůstává na 75 %.

Delší rozestup lepší

Otázkou je také ideální rozestup mezi oběma dávkami proticovidové vakcíny Pfizer a BioNTech. Podle Britů je to osm týdnů. Prodloužení intervalu mezi první a druhou dávkou vytváří totiž více protilátkových odpovědí.

S novými problémy se pak potýká podle Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) vakcína od firmy Johnson & Johnson. EMA zařadila nervové autoimunitní onemocnění Guillainův–Barrého syndrom (GBS) mezi možné vzácné vedlejší účinky této vakcíny. EMA přitom analyzovala 108 případů tohoto onemocnění nahlášených celosvětově ke 30. červnu. K tomuto datu ale dostalo podle ČTK tuto jednorázovou vakcínu přes 21 milionů lidí.

(rom)