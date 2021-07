Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Proč měnit něco, co funguje?

Diskuse o plánovaném novém bloku Jaderné elektrárny Dukovany často zastiňuje další výzvy energetiky v ČR, uvedli v hodnocení současné vlády v závěru jejího funkčního období zástupci oborových asociací a další energetičtí odborníci.

Rozvoj jaderné energetiky podpořil Michal Macenauer, ředitel pro strategii v konzultační firmě EGÚ Brno. »Je pozitivní, že vláda nepohřbila jadernou energetiku, která je pro českou dekarbonizaci nezbytná. Oceňuji také, že se vláda nebála z tendru vyřadit potenciálně nebezpečné země, protože otázka ceny je u jádra až druhotná. Za pozornost stojí dále snaha o vytvoření nového energetického zákona, který by nahradil ten současný. Je třeba ocenit také snahu hledat kompromis mezi zájmy utopicko-ideologických dekarbonizátorů a všech, kteří jsou nuceni platit účty za energii,« dodal.

Jan Klán, kandidát na poslance do Sněmovny ve Středočeském kraji za KSČM, ale konstatoval, že Rusko a Čína mají nárok se přihlásit do tendru na dostavbu Dukovan. »Za prvé, jedná se o jediné dvě země, které za posledních pět let zprovoznily nejvíce jaderných reaktorů a jejich jaderná technologie je na špičkové úrovni, a za druhé technologii reaktorů VVER, jež je v Dukovanech použita, rozvíjí Rusko, potažmo Čína, takže proč měnit věc, která funguje?« uvedl Klán, který pak především odmítá zákon »lex Dukovany«, jež říká, že se tendru na dostavbu nesmí zúčastnit Rusko a Čína. »V případě svého zvolení do Poslanecké sněmovny budu prosazovat zrušení tohoto zákona, protože nemohu dopředu z veřejné soutěže nikoho vylučovat, a už vůbec ne země, které mají s jadernou technologií nejvíce zkušeností!« připomněl Klán.

Jan Klán, kandidát na poslance do Sněmovny ve Středočeském kraji za KSČM.

ČR jádro prostě potřebuje

»Česko jadernou energetiku prostě potřebuje, k odklonu od uhlí dochází a bude docházet a obnovitelné zdroje (OZE), které mají bezpochyby své místo v energetickém mixu, vše nenahradí. Vláda by měla být i v oblasti OZE či budoucnosti naší energetiky odvážnější v rozhodování a konkrétních podpůrných krocích,« doplnil Bohuslav Čížek ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Další odborníci pak nezpochybňují význam nového zdroje pro Českou republiku, řada z nich ale upozorňuje například na skluz některých energetických legislativních norem. »Většina nově připravených legislativních norem či strategických dokumentů má významný skluz v harmonogramu jejich schvalování. Je nezbytné aktualizovat Státní energetickou koncepci a zpracovat paragrafové znění nového energetického zákona. A hlavně je zásadní promítnout tyto dokumenty do praktického života,« uvedl prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Za pozitivní krok označil například vznik Uhelné komise, která řeší útlum uhlí v ČR.

»Obecně se vláda Andreje Babiše soustředila hlavně na otázku nového jádra. Další témata klíčová pro úspěšnou transformaci české energetiky zůstávala stranou mimo hlavní pozornost. Nadále stagnuje rozvoj obnovitelných zdrojů, využití potenciálu úspor energie nebo rozvoj čisté mobility,« řekl programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák. Nová vláda, která vznikne z říjnových sněmovních voleb, by pak podle něj měla zvážit vznik vládního zmocněnce pro zelenou ekonomiku.

Předseda odborového svazu ECHO Zdeněk Černý uvedl, že energetika svým časovým cyklem překračuje několik volebních období, a je proto důležité na ni nahlížet v delším časovém horizontu. »S ohledem na předpokládaný opětovný rozvoj obnovitelných zdrojů, jako jsou fotovoltaické elektrárny nebo fotovoltaické panely umístěné na střechách rodinných domů, bude nutné otevřít diskusi ohledně Energetické koncepce ČR, protože vývoj v sektoru je daleko dynamičtější,« sdělil.

»Evropskou, a tedy současně českou energetiku čeká v následujících letech rozsáhlá transformace, aby zvládla naplnit dekarbonizační cíle a byla schopna čelit všem vyplývajícím průvodním jevům. Je klíčové vytvořit k tomu stabilní a dlouhodobě předvídatelné podmínky, hájit místní specifika a legitimní požadavky průmyslu a zákazníků mimo jiné tak, aby cena plynu a ostatních energií byla konkurenceschopná a pro konečné zákazníky akceptovatelná,« doplnil předseda Rady Českého plynárenského svazu Martin Slabý.

(cik)