Kotrmelce za velké peníze

Vedení Prahy neví, co chce. Nejdříve schválí ambiciózní klimatický plán za 230 miliard korun, jehož součástí jsou opatření vedoucí ke snižování emisí, aby následně zvyšovalo cenu jednotlivého jízdného veřejné dopravy.

A aby své kotrmelce dokonala, tak ještě zdražuje P+R parkoviště. Pro ty, kdo nevědí, o co se jedná, tak jen vysvětlím, že jde o záchytná parkoviště, často na okrajích Prahy, s navazující městskou hromadnou dopravou. Návštěvníci metropole či ti, kdo sem denně dojíždějí za prací, zde mohou za 20 korun na den odstavit své auto a do centra Prahy sjet metrem, autobusem či tramvají. Nezatěžují tak životní prostředí a nepřispívají k zácpám a kolonám v pražských ulicích. Jenomže parkovné se od 1. srpna mění, a to podle zón, do kterých jsou parkoviště nově rozdělena. V zóně 0 budou nehlídaná bezobslužná parkoviště s maximální dobou stání do 12 hodin. Ta budou zdarma. V zóně 1 velkokapacitní parkoviště (například v Letňanech, na Chodově apod.) - řidiči zde zaplatí 50 korun. V zóně 2 si pak připlatí ještě více, konkrétně 100 korun (Holešovice, Kongresové centrum, Ládví, Skalka).

Je logické, že řada řidičů své úmysly odstavit auto přehodnotí. Klimatický plán hlavního města se tak přeměňuje v drahou bezobsažnou hračku pánů konšelů. Doplatíme na to všichni.

Marta SEMELOVÁ, předsedkyně KV KSČM Praha