Začaly divné hry

Jsou tu hry XXXII. letní olympiády, hry o rok odložené, ale jak se už ukázalo, rok bylo málo. Měly to být roky dva, kdy bychom se pro jednou zase vrátili ke kdysi zaběhnutému rytmu zimních i letních her v jednom roce, na dalších LOH v roce 2024 by to nic neměnilo - tak jako byly dvě zimní olympiády obrok v 90. letech (Albertville 1992 a Lillehammer 1994), bylo by teď Tokio 2022 a po něm Paříž 2024.

Jasně, jsou tu i argumenty proti dvouletému odkladu pocovidových her. Některé sportovce, kteří se připravovali na rok 2020, by to vyřadilo definitivně (ale někteří už ani roční odklad nezvládli…); FIFA by nadávala, že nacpat odložené hry těsně před podzimně-zimní protekční World Cup v Kataru by ohrozilo reklamně i logisticky největší sportovní událost příštího roku (na druhou stranu už teď se fotbalové turnaje na LOH neprávem podceňují a jsou limitované), zkrátka pro i proti by si vždycky našel každý dost.

Hlavním argumentem proti posunu tokijské olympiády jen o rok je však stále aktuální pandemická situace. Organizovat LOH bez diváků, bez šance sportovců podpořit své kolegy v ostatních odvětvích, bez normálního bohatého života v olympijské vesnici, bez navazování tisícovek přátelství napříč planetou, a organizovat LOH naopak v bublině (rozuměj skoro jako ve vězení), navíc s (ovšem nutnými) respirátory přes ústa i nos všech aktérů uvnitř i ve venkovním prostředí - to prostě není normální stav! Odporuje to totiž rozšíření olympijského sloganu o čtvrtý termín - »společně«.

Samostatnou kapitolou v celém tom blázinci pak je průšvih české olympijské výpravy. Na palubě speciálu letělo do dějiště her jen 14 sportovců, a přece minimálně čtyři z nich své až pětileté úsilí o úspěch na LOH museli odpískat, další podstoupili s testováním spojenou izolační šikanu. Proč? Jen 42 pasažérů ve velkém speciálu se nedokázalo na palubě chovat tak, aby jeden neohrozil druhého. Z toho všeho je každopádně vidět, že ochranné pomůcky by se pořád podceňovat neměly – i když už se díky očkování na covid neumírá naštěstí ani zdaleka tolik jako dřív.

A ještě jednu nepříjemnou souvislost už tyhle divné hry mají. A opět za ní je česká stopa. Naše veřejnoprávní Česká televize připravila před startem LOH řadu vzpomínkových sekvencí na hry minulosti a zase to ovšem muselo být politicky pravicově angažované. V obrazovém ohlédnutí chyběly LOH z Moskvy 1980, ale nikoli následující LOH v Los Angeles 1984 bez československé účasti, při jiném vzpomínání pak nechyběla redaktorova kritika toho, že naši reprezentanti nesmyslně do USA nesměli. Kdo ale tehdejší politickou šarádu začal (bojkotem LOH v SSSR), o tom samozřejmě ani slovo. Inu, ČT zase »nezklamala«!

Roman JANOUCH