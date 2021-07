Stíhačka Su-57. FOTO - Wikimedia commons

Stíhačka Šachmat v Žukovském zaujala

Ruský prezident Vladimir Putin si v minulém týdnu na moskevském aerosalonu MAKS-2021 prohlédl novou ruskou stíhačku, která dostala název Checkmate (Šachmat). S odvoláním na státní zbrojařský konglomerát Rostech to uvedla ruská agentura Interfax. Pod konglomerát Rostech, který v zahraničí používá název Rostec, spadá i společnost OAK. Ta je výrobcem nového stroje. Letoun patří ke generaci takzvaných neviditelných, přesněji řečeno obtížně zjistitelných stíhacích strojů.

»Je to lehký jednomotorový stíhač páté generace, který v Rusku nemá obdoby,« uvedl Rostech, když stroj představil prezidentovi. Letoun podle společnosti využívá inovativních řešení a technologií včetně toho, že práci pilota podpoří umělá inteligence. Současně stroj používá i řešení, která už jsou vyzkoušena v praxi. Šéf OAK Jurij Sljusar při prezentaci zdůraznil možnost přizpůsobení letounu potřebám konkrétního zákazníka, nízké provozní náklady a široké bojové možnosti.

Checkmate soupeřem F-35

Podle údajů poskytnutých výrobcem by připravovaný letoun měl být schopen vyvinout až dvojnásobnou rychlost zvuku. Udávaný dolet je 3000 kilometrů a hmotnost bojového zatížení 7400 kilogramů. Stroj lze upravit na bezpilotní verzi nebo dvojmístný model. Nový stroj z konstrukční kanceláře Suchoj má být zřejmě určen na vývoz, ale zatím není přesně známo, zda je letadlo připraveno pro sériovou výrobu, uvedla agentura Reuters. Na videu zveřejněném vpředvečer aerosalonu byl stroj svěřen pilotům ze Spojených arabských emirátů, z Indie, Argentiny a Vietnamu. Podle analytika Olega Pantělejeva by ruská stíhačka mohla soupeřit na trhu s americkým strojem F-35. Ve světě je poptávka po lehčím a levnějším stroji, jaký Rusko dosud nenabízelo, a takový letoun by byl také vhodnějším pro menší státy, uvádí ruský analytik.

Do vzduchu v roce 2023

Stroj, jehož prototyp byl předveden na moskevském aerosalonu, by měl podle výrobce vzlétnout v roce 2023. Místopředseda ruské vlády Jurij Borisov k tomu během představování letounu řekl, že na zahraničním trhu by se Checkmate měl objevit nejpozději v roce 2026. Rusko během prezidentování Vladimira Putina investovalo miliardy do vojenského letectva a nových zbraní určených jak pro vlastní armádu na obranu země, tak ve snaze zvýšit příjmy z vývozu zbraní – stejně se chová většina zemí. Mnohé z nových ruských zbraní se ale stále opírají o sovětské technologie z dob studené války, poznamenala k prezentaci na aerosalonu agentura Reuters, a připomněla tímto způsobem úspěšné ruské stíhačky Su-27 a MiG-29.

»Výrobek 30«

Letos v květnu zdroj ruské agentury TASS informoval o vývoji nového letounu, při kterém by se měly uplatnit poznatky z vývoje dosud nejnovější ruské stíhačky Su-57, vybavené technologií stealth. Právě ta zajišťuje, že letouny jsou ve vzduchu jen velmi těžko zjistitelné radarem. Oba stroje by měly sdílet nový motor, označovaný zatím krycím názvem »výrobek 30«. Stíhačka Su-57 byla na aerosalonu poprvé předvedena před deseti lety.

Su T-50. FOTO - Wikimedia commons

Moskevský aerosalon MAKS-2021 se konal od 20. do 25. července na letišti v Žukovském poblíž Moskvy. Měl na něm být podle tisku podepsán kontrakt na dodávku 19 nových civilních turbovrtulových letadel Il-114-300 pro leteckou společnost operující na ruském Dálném východě. Letoun Il-114-300 má podle dostupných informací nahradit na regionálních linkách zastaralé stroje Antonov An-24 ukrajinské konstrukce.

Nová konkurence

Deník Kommersant za hlavní novinku aerosalonu označil předvedení vyvíjeného ruského dopravního letounu MS-21 s novými ruskými motory a s křídlem z ruských kompozitů. Stroj by měl na nejrozšířenějších leteckých linkách konkurovat letounům firem Boeing a Airbus. Výrobce informoval, že už má na 200 objednávek, i když dodávky strojů mají začít až v příštím roce.

(ava, čtk)