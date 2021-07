Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Útok dětí. Zabíjely

Většina ozbrojenců, kteří na začátku června v Burkině Faso zabili přes 130 lidí, byly děti ve věku od 12 do 15 let. S odvoláním na OSN a místní vládu to napsala agentura Reuters.

Skupina ozbrojenců v noci na 5. června zaútočila ve vesnici Solhan na hranici s Nigerem, postřílela civilisty a vypálila domy. Šlo v Burkině Faso o největší akci radikálů hlásících se k teroristickým organizacím Islámský stát a al-Kajdá.

Vládní mluvčí Ousseni Tamboura k tomu řekl, že většina útočníků byly děti, na což reagovala OSN. Dětský fond OSN UNICEF ve svém prohlášení uvedl, že »s rozhodností odsuzuje verbování dětí a dospívajících do nevládních ozbrojených skupin«. »Je to závažné porušení jejich základních práv,« uvádí se v prohlášení. Bez ohledu na přítomnost mírových jednotek OSN a mezinárodních sil pokračují islámské fundamentalistické skupiny v západoafrickém Sahelu ve své činnosti. Bojují v Burkině Faso i v Mali a Nigeru. Na severu Burkiny Faso mají pod kontrolou velkou část území a podle úřadů tam v posledním roce začaly využívat děti a najímat je jako vojáky. Útok v Solhanu byl dosud největší akcí těchto skupin. Podle OSN přibývá od roku 2018 útoků na civilisty a vojáky, o život přišly stovky lidí a 1,2 milionu obyvatel opustilo domovy. Přežívají v táborech postavených ve vyprahlých oblastech na severu a východě země. Zavřeno je 2200 škol, což se týká 300 000 dětí.

(čtk)