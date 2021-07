Ilustrační FOTO - Pixabay

I ve Vsetíně bez registrace

Očkování proti COVID-19 bez předchozí registrace bude ve Zlínském kraji od středy možné i ve Vsetíně, uvedla v tiskové zprávě zástupkyně Vsetínské nemocnice Lenka Plačková.

Lidé se v kraji mohou nechat očkovat na osmi očkovacích místech. Bez předchozí registrace je to možné od minulého týdne ve zlínské PSG aréně, zdravotním středisku v Luhačovicích na Zlínsku a ve zdravotnickém zařízení Medical Plus v Uherském Hradišti.

Očkování bez předchozí registrace a rezervace termínu bude ve Vsetíně možné pro zájemce starší šestnácti let každý všední den od 08.00 do 14.00. »Chceme maximálně využít kapacitu očkovacího místa Na Lapači, kde působíme pouze do 31. srpna 2021. Aktuálně se počet nových zájemců o očkování s předchozí registrací snižuje. Připravili jsme se proto i u nás na očkování bez rezervace termínu. Vycházíme tak vstříc obyvatelům Valašska a přibližujeme tuto možnost aplikace vakcíny jejich místu bydliště,« uvedla ředitelka Vsetínské nemocnice Věra Prousková.

Lidé starší 18 let si budou moci vybrat mezi dvoudávkovou vakcínou Comirnaty od firem Pfizer/BioNTech a jednodávkovou vakcínou Janssen od společnosti Johnson & Johnson. Děti ve věku 12 až 15 let mohou být očkovány pouze vakcínou Comirnaty. K očkování bez registrace mohou v doprovodu zákonného zástupce přicházet jen jeden den v týdnu, ve čtvrtek mezi 12.00 a 14.00, kdy je v očkovacím centru pediatr. Týdně se v centru očkuje kolem 50 dětí. »Pokud by byl zájem vyšší, pokusíme se v dalších týdnech kapacitu ještě navýšit,« uvedla ředitelka.

Není vyloučeno, že u neregistrovaných zájemců o očkování se mohou tvořit fronty a bude potřeba počítat s delším čekáním. »Doporučuji, aby neregistrovaní zájemci byli již při příchodu k očkování rozhodnuti, jakou očkovací látku si zvolí. Významně se tak urychlí proces evidence a přípravy k aplikaci vakcíny. Budeme sice jedno pracoviště vyčleňovat právě pro neobjednané zájemce, nedokážeme však zatím odhadnout jejich počet a ani časovou náročnost k vyřízení jednoho klienta,« uvedla Andrea Adámková, která očkování v centru organizuje.

Zdravotníci Vsetínské nemocnice dosud aplikovali přes 46 000 dávek, z toho více než 21 000 lidí dostalo již druhou dávku. Ve Zlínském kraji, kde žije kolem 580 000 lidí, bylo dosud podáno 525 188 dávek vakcíny proti COVID-19. Ukončené očkování má 238 981 lidí.

Víkendové očkování

Nemocnice Karviná-Ráj pak chystá ve spolupráci s městem speciální očkovací víkend pro neregistrované zájemce o očkování. Očkovací centrum pro ně bude otevřeno už tuto sobotu a neděli, sdělila mluvčí nemocnice Věra Murínová.

»Očkovací víkend otevíráme pilotně pro zájemce o očkování, kteří nejsou registrovaní, tedy nemají termín na očkování. Snažíme se tím umožnit očkování i těm zájemcům, pro které je rezervace on-line překážkou. Naše nemocnice již od začátku letošního roku společně s očkováním umožňuje také testy na protilátky COVID-19. Jsme přesvědčeni o tom, že test na protilátky je vhodné si před očkováním udělat, aby občan získal informaci, zda-li se s nákazou setkal či nesetkal, případně získá informaci o tom, jak vysoká je hladina jeho protilátek po prodělaném onemocnění způsobeném nákazou koronavirem a očkování vhodně naplánovat,« uvedl ředitel nemocnice Ivo Žolnerčík.

Očkovací místo bez nutnosti předchozí rezervace se v minulém týdnu otevřelo v obchodním komplexu Forum Nová Karolina v Ostravě. Centrum s kapacitou až 800 lidí denně je otevřené každý den od 08.00 do 19.00, posledního zájemce o očkování přijme v 18.30. Očkovací místo provozuje Fakultní nemocnice Ostrava. V centru je pět očkovacích boxů, pracuje v něm 13 lidí na směně, většinou zdravotníků.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví bylo v kraji dosud podáno více než milion očkovacích dávek.

(cik)