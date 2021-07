Ilustrační FOTO - Pixabay

Peking odmítá démonizaci

USA musejí přestat Peking démonizovat a dělat z něj fiktivního nepřítele. U příležitosti návštěvy náměstkyně amerického ministra zahraničí Wendy Shermanové v Číně to uvedl přední čínský diplomat Sie Feng.

Podle něj Washington nese vinu za to, že se vztahy mezi oběma mocnostmi ocitly ve slepé uličce. »V zásadě je to proto, že někteří Američané vidí Čínu jako fiktivního nepřítele,« citovala státní televize náměstka čínského ministra zahraničí Sie Fenga při setkání s Shermanovou ve městě Tchien-ťin. Washington by podle něj měl v tomto ohledu změnit chybný způsob uvažování.

Jedná se o dosud nejvýše postaveného amerického představitele, který navštívil Čínu od nástupu prezidenta Joea Bidena do funkce před šesti měsíci. Z Bidenovy administrativy Čínu navštívil zatím pouze zmocněnec pro otázky klimatických změn John Kerry. Jeho rozhovory se ovšem týkaly pouze boje proti globálnímu oteplování, což je podle AFP jedno z mála témat, kde se obě země snaží nalézt společné řešení.

Druhá nejvýše postavená americká diplomatka Shermanová novinářům AP po oddělených schůzkách se Sie Fengem i šéfem čínské diplomacie Wangem I sdělila, že v rozhovorech s čínskými představiteli kladla důraz na potřebu spolupráce v určitých oblastech. »Jsou věci jako globální odpovědnost světových velmocí, které stojí nad rozdíly,« uvedla. Sie při jednání dále uvedl, že Washington není v postavení, aby mohl s Čínou hovořit o otázce lidských práv. Dodal, že Spojené státy chtějí změnit mezinárodní uspořádání tak, aby mohly zastrašovat slabší. Navázal tak na slova čínského ministra zahraničí Wanga I, který v sobotu varoval, že pro Peking je nepřijatelné, když s ním USA budou hovořit z nadřazené pozice.

Vztahy mezi dvěma mocnostmi se silně zhoršily v době, kdy funkci amerického prezidenta vykonával Bidenův předchůdce Donald Trump. Obě strany se střetávají v celé řadě otázek včetně transferu technologií, kybernetické bezpečnosti či lidských práv.

Výroky čínského diplomata připomínají slovní přestřelky, které předcházely prvnímu osobnímu jednání představitelů USA a Číny od Bidenovy lednové inaugurace, které se uskutečnilo v březnu v aljašském Anchorage.

(čtk)