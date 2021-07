Pirátské parkování

Přiznám se, že jsem přes prázdniny kapku zlenivěla a kvůli prázdninovému provozu autobusů, který je kapacitně třetinový než obvykle, jsem začala tu a tam jezdit do práce částečně autem.

Nejezdím do centra, zas takový šílenec nejsem, byť by parkování na dvoře možné bylo. Jezdím jen na metro Letňany, kde je veliké P+R. Praha takových parkovišť po městě spravuje dvacet a ty největší, které slouží hlavně lidem žijícím v okrajových částech Prahy a přilehlých vesničkách, kam už autobusy tak často nejezdí, jsou právě v Letňanech (633 míst), obrovské jsou na Chodově (1205+653+809 míst). Zajímavá jsou i parkoviště v centru, když už sem musíte jet. Parkovací dům Slovan na Vinohradech (480 míst), na hlavním nádraží (464 míst) a pak ještě spousta menších na západním okraji Prahy nebo v Troji.

Většina těchto parkovišť stojí dvacet korun na den. Je to pakatel, řeknete si. Ale když vozíte děti ke škole a pak autem pospícháte do práce (k metru), za rok takové parkování v pohodě udělá víc jak pět tisíc (jen pracovní dny). K tomu si samozřejmě platíte lítačku, tedy roční kupón do MHD za necelé čtyři tisíce.

Ale to už od 1. srpna platit nebude. Jsem zvědavá, kolik lidí bude prskat jako křečci, až si dle svého zvyku vyrazí příští týden do Prahy a na parkovišti místo 20 Kč budou muset platit 50 Kč, někde i stokorunu za den. Největší zvýšení na sto korun se od srpna bude týkat parkovišť v Holešovicích, Ládví, jednoho z parkovišť na Skalce a stání u Kongresového centra, kde tedy platí již dnes 90 korun. Ostatní skočí jen o 2 a půl násobek.

Jednoduchými počty tak přijdeme na to, že zaměstnaný rodič bude za parkování místo cca pět tisíc ročně po dvacetikorunách nyní platit 12 500 až 25 tisíc za rok za pouhou možnost přiblížit se k metru.

A pozor, kdo nemá lítačku, zaplatí od srpna také víc! Jízdenka na 30 minut z 24 na 30 korun a 90minutová z 32 na 40 korun. Ty esemeskové ještě o dvě koruny víc.

Jaký to bude mít dopad? Za mě ten, že pokud budu pospíchat, raději zajedu autem až do práce, bude-li volné místo na dvoře. A takových lidí bude více. Mnozí pak budou dělat to, co bylo nešvarem v Letňanech i dříve – odstavovat auta, kde se dá. Časté je i parkování u obchodních domů, kde pak nemáte šance s nákupem zaparkovat někde rozumně u vchodu. Mnozí parkují i třeba v sídlištích přilehlých pár stanic busem od metra. A zabírají místa místním.

Myšlenka parkovišť P+R měla odlehčit centru, ale to, co zavedli teď Piráti v čele magistrátu, bude mít přesně opačný efekt. Moc mi to nesedí s jejich zelenými ekologickými aktivitami, ale jak jde o peníze, už se ničemu nedivím. Jen aby se u voleb ale tímhle stylem nedivili sami Piráti…

Helena KOČOVÁ