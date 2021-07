Financovat mise NATO, nebo bydlení?

Za posledních 15 let, resp. od roku 2007, investovali čeští, moravští a slezští občané do zahraničních misí Armády ČR pod praporem NATO téměř 26 miliard korun (25,85 miliardy). To často bez mandátu RB OSN, spíše na podporu světového četníka okupujícího země, kde noha jakéhokoli cizího vojáka není vítána. A nechci, aby našim vojákům kdokoli říkal okupante, a pak jsme řešili, koho máme z okupované země přijmout jako občana ČR, aby nebyl doma terčem pomsty lidu rozvrácené země.

Jedno možné srovnání. V České republice enormně roste jakákoli cena bydlení, protože akutně scházejí dostupné byty pro mladé rodiny s malými dětmi, především ve smyslu toho, aby se na dvě třetiny produktivního života nemuseli rodiče zadlužit stresujícími hypotékami, a stejně akutně scházejí byty v domovech pro seniory, neboť naše populace výrazně stárne. Podle statistik je nyní v republice zhruba 2,2 milionu seniorů starších 65 let, podle odborníků ale jejich počet do roku 2050 vzroste o milion. V sociálních službách pro ně bude chybět 27,6 tisíce lůžek. Náprava si vyžádá nejméně 70 miliard korun.

Skoro 26 miliard bychom měli, kdybychom se neúčastnili žoldáckých misí. Tato astronomická suma chybí.

Nyní k bytům jednotlivě... Podle serveru mesec.cz se náklady na jeden dokončený byt v bytovém domě pohybovaly v roce 2017 kolem 2,2 milionu Kč. Pravda, za čtyři roky, a zvláště teď vinou pandemie, náklady enormně stouply, ale i kdybychom byt pro mladou rodinu nyní vyčíslili na pět milionů, za zmíněných »misijních« 25,85 miliardy by se postavilo 5170 bytů. Kdyby v každém bytě žili dva dospělí a dítě, mělo by nové bydlení 15 510 občanů ČR.

Pokud podle dostupných údajů vyčíslíme náklady na jeden byt v domě seniorů (kde by bydlel sám) s průměrným technickým zázemím, se zajištěnou lékařskou a sociální péčí na osm miliónů, za misijní miliardy by dneska v důstojných podmínkách nově žilo nejméně 3230 důchodců.

Tím samým způsobem si snadno spočítáme, kolik bytů by se postavilo za onen 1 bilion 200 miliard, který odtekl ze státního rozpočtu na účet NATO od roku 1999 doteď jako povinný členský příspěvek.

Do toho všeho zatím není započteno několik dalších stovek miliard, které utopilo ministerstvo obrany v nákupech předražené techniky, nezřídka pochybné kvality. Zde odkazuji zejména na zjištění NKÚ.

Proto KSČM má jako jeden z hlavních bodů volebního programu vystoupení České republiky z NATO. Nakonec sousední Rakousko je také neutrálním státem, stejně jako Švédsko nebo Finsko, dále Irsko, Malta či Kypr, které jako státy EU nevidí důvod být členy paktu.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM