Westinghouse a »lex Dukovany«

Civilizace, která dnes obývá planetu Zemi, lační po čím dál větším množství elektrické energie. Ne jinak je tomu v naší republice, která se rozhodla vystavět další jaderný blok, který by posílil postupně »dosluhující« jadernou elektrárnu Dukovany. Musíme si říci, že jedině jaderné elektrárny jsou v současné době stabilním zdrojem energie a jedná se o jednu z nejčistších energií, pokud pominu vznik jaderného odpadu. Na našem území dnes máme dvě jaderné elektrárny, které mají sovětské (dnes ruské) jaderné reaktory typu VVER. Z logiky věci by tedy plynulo, že v případě dostavby nějakého jaderného bloku použijeme stejnou technologii, protože se jedná o osvědčenou a fungující věc, která není lemována téměř žádnými vážnějšími nehodami. Zde je nutné objasnit jeden mýtus, který koluje ve veřejnosti, a tím je, že ruská (potažmo čínská) jaderná technologie je nebezpečná, protože selhala v Černobylu. V tomto případě se jedná o účelový strašák, který není pravdivý, protože na Ukrajině v Černobylu havaroval reaktor typu RBMK, a nikoliv VVER. Naproti tomu ve Fukušimě vlnu tsunami »nepřežily« reaktory typu PWR. Nebudu zde objasňovat rozdíly mezi těmito reaktory, ale pro náš účel postačí, když si řekneme, že v posledních pěti letech se na světě postavilo nejvíce reaktorů typu VVER a buď je přímo stavěla ruská společnost Rosatom nebo stavba probíhala v nějakém konsorciu. Když si to celé shrneme a podtrhneme, tak nám musí vyjít, že dostavu našeho jaderného bloku by měl realizovat Rosatom. K tomu ale bohužel nedošlo, protože naši zákonodárci vytvořili precedent nazývaný »lex Dukovany«, kdy se přímo do zákona vsunulo ustanovení, že jadernou elektrárnu Dukovany nesmí dostavět Rusko a Čína. Zde je nutné podotknout, že to bylo přijato na nátlak řady senátorů a české pravice, které do odborných věcí motají ideologii, a co více, jak Senát ve svém současném složení, tak česká pravicová scéna se staly líhní bezpečnostních rizik.

Poslední dobou mně přišlo poměrně úsměvné (spíš to bylo k breku), když z toho, že dvě světové jedničky na poli jaderné technologie se nesmějí zúčastnit tendru na dostavbu Dukovan, mají největší radost zástupci TOP 09, STAN, ODS a Pirátů za přizvukování některých zástupců z ČSSD a SPD. Všichni chtějí mít přístup k energii, ale již je nezajímá, kolik to bude stát a na jaké úrovni ona technologie bude. Ruku v ruce k tomu přišla mediální masáž, když se ve veřejném prostoru objevila informace, že tendr bude s největší pravděpodobností přidělen »strýčkovi Donaldovi« a jeho společnosti Westinghouse, která byla nedávno v bankrotu a na území USA reaktory demontuje, než montuje. Logicky uvažující člověk musí pochopit, že v případě »nedostavby« Dukovan sehrála roli ideologie, hysterie a nenávist některých pravicových politiků, kterým bohužel podlehla i samotná vláda Andreje Babiše, a je to právě vláda, která se v tomto případě podílela na vzniku jednoho z největších bezpečnostních rizik moderní doby.

Na závěr si to tedy celé shrňme: kvůli tlaku pravicové opozice se vytvořil zákon »lex Dukovany«, což je precedent, protože příště si můžeme dát do zákona, že na našem území nesmí nic stavět Francie, Německo atd. Je to celé postavené na hlavu. No, a jelikož jsme tedy z tendru vyloučili dvě světové jedničky, tak se projekt Dukovan výrazně prodraží a s největší pravděpodobností ani nerealizuje. Tím pádem už rozumím tomu, proč zde má být společnost Westinghouse přítomna. Až budeme totiž naše jaderné elektrárny zavírat a likvidovat, tak budeme potřebovat jejich pomoc, protože oni jsou na to za poslední dobu ryzí experti. Kvůli tomu, že nám posléze vypadnou dva nejstabilnější zdroje energie, tak se staneme přímo závislými na dodávkách energie ze zahraničí.

Ano, to je bezpečnostní riziko. České pravici nejde o to, kdo dostaví tu či onu elektrárnu, ale jde jí o to, abychom se stali přímo závislými na někom jiném. Doufám, že si to lidé při volbách uvědomí.

Jan KLÁN, předseda OV KSČM Kutná Hora a kandidát do Poslanecké sněmovny ve Středočeském kraji