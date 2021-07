Odsun, či vyhnání?

Rád sleduji televizní pořad o cestování. I ty, které natočila společnost Frmol, i když právě ony se často nevyhnou jisté ideologizaci, zvláště zachycují-li život v zemích, které byly nebo jsou socialistické. To se týká i těch, které se pokoušejí zachytit život u nás doma. V polovině července byl tak vysílán pořad o Středočeské vrchovině. Spíkr Bartoška v jeden okamžiky hovořil o odsunu sudetských Němců a použil slovo »vyhnání«. Připomněl jsem si, že den předtím, v jiném pořadu ČT, tentokrát reportér také vyslovil stejné slovo. Byla to náhoda? V době, kdy exprelát Herman přebírá vyznamenání od Sudetoněmeckého landsmanšaftu, prý kvůli smíření, ač 20 bodů jejich programu stále platí. Těch 20 bodů, přijatých v padesátých letech, jejichž programem je revanš?

Proč se však Česká televize neřídí oficiálním názvoslovím? Proč nás již vícekrát zaváděla svými pořady do situací, kdy chudáky byli Němci a těmi, kdo jim způsobili příkoří Češi? Proč se v takových pořadech neukáže, kde je vlastně příčina? Proč vůbec ke všemu muselo dojít a že v době, o níž jedná nějaký ten omluvný pořad, existoval sudetoněmecký freikorps, který vraždil Čechy a ničil hodnoty?

Jde jakoby jen o slovo. Ale jde pouze o něj? Nazveme-li odsun nebo, chcete-li, transfer, slovem vyhnání, pak vinu přesuneme na ty, kdo vyháněl, a oběti děláme z těch, co byli vyhnáni. Tak sudetští Němci, tedy ti, co museli naše pohraničí opustit, jsou hodni politování a vina za všechna příkoří je přesunuta na nás Čechy. Nebyla druhá polovina třicátých let, nebyli henleinovci, nebyla tehdejší většinová podpora německého obyvatelstva »návratu domů«, do Říše, ač nikdy nebyli součástí Německa, nebyl Mnichov ani 15. březen, nebylo 360 000 zavražděných Čechoslováků, nebyly Lidice a Ležáky, Javoříčko a Prlov, nebyly tisíce totálně nasazených, kteří museli pracovat pro Německo, nebylo gestapo, v jehož řadách byli jako vyšetřovatelé právě sudetští Němci. Jenže ono to všechno bylo a poválečný odsun byl důsledek Mnichova, počínání tzv. sudetských Němců za války. Lze jistě odsoudit poválečné excesy, ale bez toho, co bylo na počátku, je nemožné pochopit to, co bylo na konci. Rok 1945 není rokem nula. Šestileté utrpení hledalo viníky. A nebyli jimi jen bývalí českoslovenští občané německé národnosti Frank, Henlein, Kreps, ale statisíce Němců, kteří po Mnichovu dostali německé občanství, byli masově vyznamenáváni a toho československého se zbavili, kteří pak bojovali v zájmu hákového kříže na všech frontách Evropy proti Spojencům. Odsun byl spravedlivým rozhodnutím, zmizel tak vřed, který by v budoucnu opět mohl být zdrojem národnostní nenávisti. Odsun, který byl uskutečněn rozhodnutím tří mocností a nemohlo být ani jiné spravedlivější řešení.

Jaroslav KOJZAR