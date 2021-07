České výrobky budeme brzy znát jen z filmů pro pamětníky

Mnozí obviňují komunisty z toho, že není pravdou, že se z České republiky stala pouhá montovna. Podle nich se jen pořád nedokážou smířit s tím, že už dávno o ničem nerozhodují. Podobných nesmyslů můžete číst denně desítky. Bohužel, to, že jsme montovnou, pravda je. Takovým příkladem ukončení české výroby je příklad společnosti Elektroporcelán v Lounech, která nedávno ukončila svoji výrobní činnost po více než 70 letech, a to s odůvodněním, že výrobce izolátorů vinou pandemie neustál velký finanční propad a že se teď chce soustředit jen na obchod. No, je očividné, že v některých případech se pandemie může hodit. Skutečnost je ale zřejmě taková, že miliardář Pavel Sehnal, do jehož holdingu SPGroup lounský podnik náleží, upřednostňuje snazší druh podnikání, jako jsou například pronájmy - viz pronájem letňanského výstaviště k nikdy nezprovozněné vojenské polní nemocnice pro pacienty s covidem. Těch 74 milionů se panu Sehnalovi určitě hodilo. Skvělý byznys, který mu všichni mohou závidět! Snaha o zjednodušení podnikání je zřetelná i u Elektroporcelánu, který vlastní výrobky už produkovat nebude, ale nechá si je vyrábět u evropských a asijských partnerů. »V Lounech se pak bude kompletovat a testovat,« uvedl pro iDnes.cz generální ředitel společnosti Petr Milota. »Vyrábíme podle českých a zahraničních norem a jsme schopni dodávat i speciální produkty vyvinuté na základě potřeb zákazníků,« stojí v současné době na webu společnosti. Bohužel, toto již brzy bude jenom film pro pamětníky. Shrneme-li to, máme zde typický příklad montovny! Zatím může využívat svého dobrého jména v jednání se zákazníky, časem se však odtržením od výroby a vývoje technologií stane jen jedním z mnoha subjektů přeprodávajících produkci jiných.

Co na tom, že v Elektroporcelánu dostaly nedávno výpověď tři čtvrtiny z 85 zaměstnanců? Co na tom, že dvě železniční vlečky už budou k ničemu? Elektroporcelán bude přeměněn na montovnu a skladově-logistický areál. Vždyť v již tak postiženém regionu, jako je Ústecký kraj a Lounsko, už na tom asi »nezaleží«. Zanikly tu i jiné podniky výroby a potravinářství, kde lidé přišli o zaměstnání, což asi »nevadí«.

Je nepopiratelné, že současné výrobní procesy na základě nejmodernějších technologií nepotřebují tolik lidské práce. Ale přeměňovat výrobu na pouhé sklady a montovny bude znamenat zaměstnávání čím dál menšího počtu lidí a osobně musím říci, že některým lidem opravdu nerozumím, když jim tohle nevadí. Tedy nerozumím tomu, že jako občanům České republiky jim je jedno, jakým směrem se vývoj jejich rodné země od roku 1990 ubírá. Vždyť právě příklady podniků, které nevyrábějí a jdou do úpadku, by měly být varovným příkladem toho, kam se ubírá Česká republika, když nebude vyrábět, což bude mít vliv na celou společnost.

Jiří ŠÍR, kandidát KSČM do Poslanecké sněmovny v Ústeckém kraji a člen ÚV KSČM