Třetí dávka očkování není jasná

Nejpozději před začátkem školního roku by mělo být jasné, zda se v České republice budou podávat třetí dávky vakcíny proti nemoci COVID-19 ohroženým skupinám, tedy například starším lidem nebo těm se sníženou imunitou. Novinářům to při návštěvě očkovacího centra bez registrace v Ústí nad Labem řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

»Klinická skupina má o tom nějaké představy, ale rozhodnuté to nebylo. Směřujeme k tomu, že pravděpodobně lidé po transplantacích nebo chroničtí pacienti nebo starší lidé by mohli být očkováni, ale to není rozhodnuto, tak to si ještě vyžádá nějaký čas,« uvedl premiér.

Neujasněnost odborníků v této záležitosti potvrdila Haló novinám stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková. »Je třeba, aby se odborníci nejprve shodli, a na základě tohoto odborného názoru, nikoli politického ovlivněného volbami, se rozhodlo, a včas,« podtrhla Marková.

Podle Babiše je také třeba jednat o protilátkách. Češi a Češky se sice mohou nechat vyšetřit, zda protilátky mají, zatím ale nejsou uznány jako doklad o bezinfekčnosti jako například očkování nebo prodělání nemoci. Podle premiéra v této otázce nepanuje shoda mezi experty. »Ministerstvo (zdravotnictví) to řeší a bude to řešit, je to samozřejmě běh na delší trať,« uvedl Babiš s tím, že debata bude pokračovat. Jediným státem v Evropě, jenž protilátky uznává, je zatím Rakousko. »Doufejme, že se v nějakém čase naši experti shodnou a dospějí k nějakému rozhodnutí,« dodal Babiš.

Těžko komentovat něco, na čem se neshodují ani odborníci, míní stínová ministryně zdravotnictví. »Pro řadu lidí by bylo dobré, kdyby se uznávaly vysoké hodnoty protilátek rovnocenně testům a očkování, ale pokud se na tom odborníci zatím neshodnou, není možné, zatím, podle toho určovat bezinfekčnost,« poznamenala. Skutečnost, že se experti neshodují, je typickým rysem celé situace kolem koronaviru, a proto se také těžce daří odůvodňovat před veřejností různá opatření, míní Marková.

Bez registrace v dalších městech

Bez předchozí registrace se lidé mohou nechat očkovat proti koronaviru už na mnoha místech ČR. Tato alternativa k dosavadní vakcinaci pro registrované má pomoci zvýšit proočkovanost populace. »Musíme využívat všechny cesty k tomu, aby se proočkovalo co nejvíce obyvatel. Primárně musí jít o to, aby se nezahltily nemocnice, jako tomu bylo na jaře, kdy prakticky přestala být poskytována ostatní zdravotní péče. To se vymstí na zdravotním stavu, a proto tomu musíme všemi prostředky zabránit,« uvedla stínová ministryně KSČM pro náš list.

Například v Jihlavě čekaly bez registrace na zahájení očkování desítky lidí. Očkovací centrum v Hruškových Dvorech je začalo přijímat hodinu po poledni. Podávalo jim jednorázovou vakcínu Johnson & Johnson (Janssen). »Protože je to dneska zkušební provoz, jak jsme všude uváděli, tak máme připravených 200 dávek (vakcíny). K mému překvapení je tady zatím velký zájem, tak doufáme, že nám těch 200 dávek bude stačit,« řekla novinářům vedoucí očkovacího centra Jarmila Cmuntová.

Očkovací centrum v Jihlavě-Hruškových Dvorech zároveň podávalo registrovaným lidem druhou dávku vakcíny od firmy Pfizer/BioNTech. Očkovat bez registrace se v Jihlavě bude i ve čtvrtek a o víkendu, vždy od sedmi do 13 hodin.

První očkovací místa pro neregistrované zájemce o aplikaci vakcíny se kromě Vysočiny otevřela také v Olomouckém a Ústeckém kraji. V nákupním centru Galerie Šantovka v Olomouci čekalo na otevření nového očkovacího místa několik desítek lidí, v Ústí nad Labem v obchodním domě Forum byly těsně před otevřením ve frontě dvě desítky lidí. »Je to v centru města, je to asi přiblíženo občanům, ale myslím si, že dosavadní očkovací centrum také není úplně mimo,« uvedla hlavní sestra ústecké Masarykovy nemocnice Markéta Svobodová.

I na filmovém festivalu

Očkování bez předchozí registrace začalo tento týden také v Karlovarském kraji. Jako první zahájilo tuto vakcinaci očkovací centrum v Sokolově, vakcíny se začnou podávat neregistrovaným i v Chebu a Karlových Varech. Kromě toho připravuje kraj ve spolupráci se zdravotníky a starosty mobilní očkovací týmy.

Očkování v sokolovském klášteře bez předchozí rezervace mohou podstoupit lidé starší 16 let vždy od pondělí do pátku mezi 16. a 17. hodinou. V Chebu se mohou zájemci nechat očkovat také v kulturním centru Svoboda, v provozu bude vždy od pondělí do pátku v době od 14 do 15 hodin. Následně v karlovarské KV Areně se mohou neregistrovaní nechat očkovat od soboty, a to v časech od pondělí do pátku mezi 15. a 17. hodinou, v sobotu a v neděli v čase 10-12 hodin.

Očkování neregistrovaných nabídli zástupci Karlovarské krajské nemocnice i organizátorům Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, který se uskuteční v posledním srpnovém týdnu.

Otevírá očkovací místo pro předem neregistrované zájemce o vakcínu v Obchodním centru Atrium v Hradci Králové. »Věříme, že do centra dorazí ti zájemci, kteří dosud možnost očkování z různých důvodů nevyužili a centrum přispěje k vakcinaci dalších obyvatel regionu,« uvedl ředitel hradecké FN Vladimír Palička. V režimu pro neobjednané očkují také v Jaroměři, Jičíně a Náchodě. Ve středu se se přidají další krajská zdravotnická zařízení ve Dvoře Králové nad Labem, Trutnově, Broumově a rychnovská nemocnice, která zajišťuje očkování v místním Společenském centru.

Přes 10 milionů dávek

Zdravotníci v ČR aplikovali od začátku očkování proti covidu přes deset milionů dávek vakcíny. V zemi se začalo očkovat na konci loňského prosince, ukončenou vakcinaci mělo k pondělku přes 4,64 milionu lidí.

V pondělí v ČR přibylo 206 potvrzených případů koronaviru, zhruba o desítku méně než předchozí pondělí. Počty nově nakažených klesají v mezitýdenním srovnání devět dní v řadě. Počet hospitalizovaných ale stoupl na 49, více pacientů s covidem bylo v nemocnicích naposledy na konci června.

»Naočkováno je 62,3 procenta dospělé populace a téměř 52 procent populace pak i druhou dávkou,« uvedli zástupci Chytré karantény na Twitteru. U nás se očkuje čtyřmi vakcínami - od firem Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Zhruba 82 procent aplikovaných dávek bylo od Pfizer/BioNTech, přes osm procent je od AstraZeneky i od Moderny. Vakcínu Johnson & Johnson, u níž se na rozdíl od ostatních používá jen jedna dávka, dostalo přes 122 700 lidí.

Z pondělních zhruba dvou stovek pozitivních testů připadá zhruba čtvrtina na Prahu, pětina na Středočeský kraj a tři desítky na Plzeňský kraj. Více než deset případů zaznamenaly laboratoře ještě v Jihomoravském kraji (18) a v Ústeckém kraji (14), v ostatních krajích to byly jednotky případů.

Reprodukční číslo ukazující, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný, se drží devět dní pod hodnotou jedna, která značí zpomalování šíření nemoci. V Česku se dosud koronavirem prokazatelně nakazilo 1 672 764 lidí, zhruba 98 procent z nich se vyléčilo a 30 362 s onemocněním COVID-19 zemřelo.

