Rozhovor Haló novin s Petrem Vaňkem, kandidátem KSČM do Sněmovny v Libereckém kraji

Jsem pro výrazné zdanění velkých firem

Co vás motivovalo k tomu, abyste se jako živnostník angažoval právě v KSČM?

Popravdě je to asi nejčastější otázka, kterou slýchám. Proč jsem jako živnostník v KSČM? Dlouho jsem se divil, proč vlastně kladou takový důraz na to slovo živnostník? Po dlouhé úvaze mi došlo, že mne vidí jako toho člověka v drahém svetru, který jen rozděluje práci a píše faktury. Ono to tak ale není. Těmto lidem říkám podnikatelé, já jsem živnostník, který brzy ráno vstává a jde pracovat rukama. Mohu říct, že mám blíž k dělníkovi. S tím rozdílem, že nemám zlého šéfa. Takže se v politice neangažuji jako živnostník, ale jako Petr Vaněk, člověk, který věří v sociálně rovnou společnost a čirou náhodou je živnostník pracující ve stavebnictví.

Považujete současné podmínky pro drobné podnikání za vyhovující, a co byste případně chtěl změnit?

V globálu řečeno, dobré podhoubí by bylo. Lidé mají chuť stavět či rekonstruovat a peníze na to mají (z hypoték, jimiž se zadlužili na celý život – samozřejmě). Vše ostatní je ovšem katastrofální. Problémů je bezpočet. Tím největším je naprostý nedostatek pracovníků ve stavebnictví na všech pozicích. V první řadě to je úkol pro resort školství, ale i tak je to běh na dlouhou trať, několik let. Další věcí, která ztěžuje podnikání, je úmorná byrokracie. Já už několik let zejména před volbami sleduji, jak zejména pravicové strany, které si podnikání samozvaně vzaly pod svůj patronát, slibují, že odlehčí byrokratickou zátěž. Výsledek známe. No a kdybych se chtěl vydat na státní stavební zakázku, to bych musel do auta ještě posadit zdravotníka, bezpečnostního technika, revizního technika, hasiče a hygienika...

Jak vnímáte současné největší problémy Libereckého kraje? Co byste chtěl změnit?

Já vás teď asi trochu zklamu. Liberecký kraj trápí určitě plno problémů. Jedna skupina lidí chce dráhu z Prahy do Liberce, druhou skupinu trápí důl v Turówě, taky stav lesů není nejlepší. Ale tohle jsou všechno témata pro krajské a komunální volby. Já k těmto sněmovním volbám přistupuji jako k těm nejdůležitějším. Měli bychom teď všem lidem ve všech krajích předložit kompaktní volební program, což se děje. Myslím si, že náš program, našich 5P priorit, je skutečně dobře sestaven. Jasné, krátké odpovědi. Pryč z NATO, zachování koruny, narovnání vztahů s Ruskem, stop ilegální migraci. To jsou body, které jasně dokážou voličovi, že KSČM, a s ní i já, stojí vždy na straně českého občana. Rozhodně nechceme, aby cizí globální kapitál dál vysával naše zdroje.

S jakými prioritami jdete do voleb?

Každý člověk má jiné priority. A každý z kandidátů má své vnímání světa. Já mám představu o státu jako hodném strýčkovi, který dá dětem na školu, mamince na sunar a dědovi důchod. A aby se tak dělo, tak musí mít také nějaké statky, které generují zisk. To se teď neděje. Stát má sice svůj přísun daní, velké ryby mu ale utíkají a pracující lidé to vše neuplatí. Takže moje priority jsou jasné: výrazné zdanění velkých firem a konec vyvádění zisků mimo republiku. Dále podporuji zakládání nových státních podniků. Určitou vizi mám i při zakládání družstev, sdružujících řemeslníky.

A jak byste to ve Sněmovně řešil?

Asi nebude překvapením, když vám řeknu, že opravdu nemám velké zkušenosti s Poslaneckou sněmovnou. Já ji vnímám jako centrum politiky, v jehož útrobách se obchoduje s návrhy zákonů mezi jednotlivými stranami. Něco se podaří prosadit, když se podpoří opoziční návrh, něco za něco. Bez partnerů to nejde. Jistě to bude pro každého nováčka těžké, ale všechno je jednou poprvé.

Jiří NUSSBERGER