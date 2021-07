Ilustrační FOTO - Haló noviny

Změna dodavatele TE ohrozí stabilitu CZT v regionu

Potom, co v červnu 2021 Zastupitelstvo města Havířova hlasy 25 zastupitelů vládnoucí koalice a ODS schválilo vznik společného podniku se společností ČEZ ESCO, a. s., naskýtá se otázka, zda navržený rozsah záměru, jehož skutečným cílem je změnit současného dodavatele tepelné energie (TE) pro Havířov, kterým je společnost Veolia Energie ČR, a. s. je skutečně tak výhodný nejen pro všechny domácnosti a provozy v Havířově, ale i pro ostatní obyvatelstvo v regionu Karvinska, resp. pro uživatele bytů a nebytových prostor, napojených na centrální zásobování teplem (CZT)? Jsem přesvědčen, že tomu tak není!

Co mne k tomu vede? Pro tak závažné a rychlé rozhodnutí, kde se město rozhodlo odkoupit akcie v hodnotě 4 655 000 Kč, aby získalo podíl ve společnosti ve výši 49 %, chybí dostatek informací a potřebné odborné odůvodnění. Jako bývalý předseda a člen energetické komise Rady města Havířova se podivuji, že taková zásadní záležitost nebyla předem předložena k projednání ani v energetické komisi RM. Už to o něčem svědčí.

Občané obvykle nerozumí problematice výroby a dodávky tepla, ale co je zajímá, je cena za teplo a jaké náklady budou hradit ze své kapsy. Již před několika lety jsem poukázal na hrozbu postupného navyšování ceny tepla pro zbývající bytové domy, pokud se v důsledku odpojení od CZT sníží počet odběratelů, resp. počet domů, bytů a nebytových prostor, napojených na CZT. Naštěstí není pravdou, že by v Havířově zatím docházelo k odpojování bytových domů od CZT. Případy, které se v minulosti staly, by se daly spočítat na prstech jedné ruky, případně se jednalo o demolice domů, ke kterým došlo na území města. Tady je nutno si uvědomit, že teplo pro Havířov je dodáváno primárním horkovodním potrubím z teplárny Karviná v rámci stávajícího systému zásobování teplem, který je nedílnou součástí CZT. Z toho dvě třetiny TE distribuuje dále Havířovská teplárenská společnost, a. s., zbývající třetina TE je dodávána do Havířova přímo společností Veolia. V případě budování nové infrastruktury CZT dojde k postupnému odpojování části CZT provozované HTS, a. s., od stávajícího SZTE a její přepojení na nové topné zdroje TZ.

V důsledku těchto kroků dojde k podstatnému snížení odběrových míst TE a náklady spojené s výrobou a distribucí TE zajišťované společností Veolia se rozúčtováním na menší rozsah odběru povede zákonitě ke zvýšení ceny TE. Toto zvýšení ceny se negativně dotkne nemalé části občanů Havířova a nejen jich, ale i dalších obyvatel karvinského regionu, jejichž domácnosti či provozovny využívají TE z teplárny Karviná. Uvědomuje si tuto skutečnost současné vedení města, když chce mít pod kontrolou ceny tepla a slibuje stabilní ceny pro občany Havířova?

Z některých náznaků lze dovodit, že dokonce chce případné nespokojenosti odběratelů, u kterých dojde ke zvýšení ceny TE, využít a nabízet takovým odběratelům možnost napojení na novou infrastrukturu CZT. Tento způsob změny dodavatele TE pro větší část obyvatel Havířova ohrožuje efektivní způsob provozu současného SZTE a může vést až k jeho rozpadu, protože i ostatní odběratelé v regionu budou hledat »levnější« řešení. Vraťme se však na začátek.

Je skutečně nezbytné budovat za nejméně miliardu Kč novou infrastrukturu CZT, když tu máme fungující SZTE, který se stejně musí i s pomocí dotací státu a EU modernizovat, aby splňoval přísné podmínky provozu jak po stránce ekonomické, tak bezpečnostní i ekologické? Já si to nemyslím!

V konečném důsledku nakonec vzniklé náklady zaplatí koneční odběratelé resp. obyvatelstvo a firmy v tomto regionu. Pokud tu někdo hovoří, že se nebrání soutěži, kdo nabídne nižší cenu, tak u CZT to takhle neplatí. A pokud, tak lze považovat nabídku vybudování nové infrastruktury CZT spíše jako nekalou soutěž. Je samozřejmé, že pokud máme v Havířově objekty, které zatím nejsou napojeny na CZT a pomohlo by pro jejich napojení vybudování nového topného zdroje o potřebné kapacitě, když tu i tak máme devět lokálních plynových kotelen, je možné takovou možnost zvážit.

Infrastruktura SZTE je podstatně náročnější i dražší záležitost a nejde to srovnávat třeba s distribucí elektrické energie. Nedostatečná legislativa v této oblasti bohužel umožňuje, že konkurenční firmy této skutečnosti chytře využívají. Vynaložené úsilí se firmám vyplatí, když i jejich zisk zaplatí koneční zákazníci a spotřebitelé. I ty nově vytvořené pozice v novém podniku pro pár vyvolených. Když už někdo slibuje levnější cenu TE v době, kdy ceny TE v našem regionu stále ještě nejsou nad průměrem v ČR, připomeňme si cenu TE za rok 2020 bez DPH - Veolia 554,90 Kč/GJ, HTS - 584,21/GJ Kč (průměr 583,42 Kč/GJ).

V tomto městě a regionu chybí finance na další důležité potřeby a problémy, které trápí naše občany, a nejsme tak bohatí, abychom vynakládali finance neefektivně. Tak proč si na území města budovat bezpečnostní rizika v podobě plynových kotelen, kde může dojít k výbuchu plynu, proč ve městě zvýšit ekologickou zátěž v podobě emisí? A proč ohrozit fungování SZTE v celém regionu a dostat do problémů nemalou část občanů nejen našeho města?

Je třeba vážně a odpovědně posoudit všechny dopady na občany a region, kterých se případná realizace má dotknout. Já bych hledal v této situaci užší spolupráci spíše se stávajícím dodavatelem obdobně, jak se rozhodli třeba v Olomouci, ale když už se někdo rozhodl pro jiného, mělo by to být na základě faktů a komplexního posouzení celé problematiky. V této záležitosti nemá odpovědnost jen město Havířov a jeho vedení, ale musí zde sehrát svou úlohu i Moravskoslezský kraj!

Karel ŽÁK, člen republikové rady Sdružení nájemníků ČR, z. s., občan města Havířova