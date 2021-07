Důl Staříč jako pražské Letňany?

Jsem dělník a živím se rukama. Jako provozní zámečník – dříve ve společnosti Válcovny plechu Frýdek-Místek, dnes přejmenované na GO Stell, a. s. Vystudoval jsem Střední odbornou školu hutnickou, obor mechanik opravář strojů a zařízení.

Mohu vám upřímně říct, že bývám stále častěji a více rozhozený z toho, jaký vztah má polistopadová společnost k fyzické práci. Jako by byla nějak méněcenná, a ten, kdo si vydělává rukama, byl neschopný blbec, který se nedokáže uživit jinak. Možná po tom všem, co k nám od roku 1990 proniká ze Západu, tady vznikl dojem, že každá fyzická práce se dá nahradit robotem. Nedá. Lidská ruka není v řadě profesí nahraditelná. Jenže my jsme na konto západního vlivu zrušili desítky učilišť a stovky učebních oborů a teď se divíme, že nejsou řemeslníci. Takže vymýšlíme často velké nesmysly, jak a čím ta chybějící řemesla, někdy dost nelogicky odstavená, nahradit.

Zrovna teď jsem si na iDnes.cz přečetl, co se chystá v bývalém Dole Staříč u nás na Frýdecko-Místecku. Svého času to byl největší důl v Ostravsko-karvinském revíru na koksovatelné uhlí. Netěží se tu od roku 2017.

I když nejsem v této oblasti odborník, nicméně od narození žiji tam, kde se vždycky těžilo, ten současný překotný útlum těžby se mi zdá hodně podezřelý a bojím se, abychom na to v budoucnosti nedoplatili a uhlí nemuseli ve velkém dovážet třeba z Německa. Ostatně by to nebylo nic divného, turecký způsob hospodaření není pro polistopadový režim ničím výjimečným.

Čtěte pozorně – například společnost Valeo by v areálu Staříče chtěla testovat autonomní vozidla pro městský provoz, ve hře jsou i velmi nákladné projekty Vysoké školy báňské a Ostravské univerzity na podzemní, hlubinnou laboratoř či na prý unikátní způsob chování elektřiny apod.

Mám takové divné mrazení v zádech, aby tohle celé nedopadlo jako stavba polní koronavirové nemocnice v pražských Letňanech, kde příprava rovněž stála obrovské peníze, všichni měli velké oči, a ve finále se tam neobjevil ani jeden pacient.

David STIBOR, kandidát KSČM do Poslanecké sněmovny v Moravskoslezském kraji