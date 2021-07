Příčina a následek

Už se toho dotkl v redakčním sloupku kolega Roman Janouch. Neustále se v televizi omílá, jak čeští a slovenští sportovci nemohli v roce 1984 na letní olympijské hry do Los Angeles. Česká televize však jaksi tendenčně (a zdaleka není sama) zapomíná, jak tomu ve skutečnosti bylo na ose příčina-následek. Jako první bojkotovaly olympiádu západní země na výzvu USA – v roce 1980 v Moskvě.

Odůvodněním, či spíše záminkou, byl tenkrát protest proti invazi Sovětského svazu do Afghánistánu. To by pak Spojené státy nemohly do budoucna pořádat nic, však si vezměte vývoj (nejen) v Africe a na Blízkém východě po roce 1989. Ale ten ponechám stranou – a opět půjdeme po stopách toho, kdo byl v posloupnosti ten první a kdo až druhý. Nebo vám nic neříká to, co dávno před rokem 1980 prováděli Američané v hrůzné válce ve Vietnamu?

Ostatně, ona osa (která by se mohla nazvat nejen jako příčina-následek, ale například i »akce-reakce«) bývá v dnešní západní propagandě dost často otáčena. Však si vezměte vznik onoho prorežimními masmédii tolik vychvalovaného NATO. Severoatlantická aliance vznikla v roce 1949, až teprve o šest let později ustanovily socialistické země Varšavskou dohodu. Poté, co byl vstup do NATO umožněn západnímu Německu.

A jdeme ještě dále v čase. Pořád jsme bombardováni tím, jak jsme po druhé světové válce vyhnali chudáčky sudetské Němce, a někteří bývalí ministři kultury či předsedové vlivných pravicových stran jako by nevěděli, do kterého otvoru kterého z představitelů landsmanšaftu vlézt dříve. Jenže dějiny tehdy psali vítězové. Ti, kteří trpěli pod tíhou rozpínajících se sudeťáků, hrdých, že mohou být součástí velké německé říše. Ti, kteří předtím, i jejich vinou, přišli o příbuzné, známé, přátele a kamarády. A leckdy dost krutě! Není se čemu divit, že národ prahnul po pomstě. Zasloužené. Příčinou byla zvěrstva rozpoutaná německým národem, následkem pomsta, která rozhodně nebyla – ani vzdáleně – tak drsná, jako to, co zde bylo rozpoutáno ve jménu hákového kříže.

No a ona tolik propíraná smlouva o neútočení mezi Sovětským svazem a Německem v roce 1939? Vždyť již rok předtím uzavřely podobnou smlouvu Británie i Francie. A zdaleka nebyly samy.

A tak bychom mohli pokračovat dál. Obrátit osu by bylo potřeba například kolem stávajícího dění na Ukrajině. Nebo v roce 1948, kdy únorové události byly nikoli komunistickým pučem, ale reakcí na krok dvanácti ministrů ostatních stran Národní fronty. Omlouvám se, že takto skáču napříč dějinami. Je to proto, abych se zastavil v dnešní době a zeptal se, jak je tomu vlastně ohledně dnešní doby, kdy se Česká republika stala nepřátelskou zemí pro Rusko. Vzpomenete si, kde byl počátek oné osy…?

Petr KOJZAR