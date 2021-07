Generace prázdných bojovníků za klima

Někdy není třeba hledat slova a tvořit věty. Četl jsem na sociálních sítích toto prohlášení. Jsou to zajímavá a jednoduše řečená slova kolegy reportéra ze Skynews Austrálie mladým lidem, kteří nedávno demonstrovali za lepší klima.

»Jste první generací, která má klimatizaci v každé učebně, vaše výuka je založena na počítači, televizi máte v každé místnosti, elektronické prostředky můžete používat celý den.

Místo chůze do školy využíváte všechny typy přepravy se spalovacími motory. Spoustu z vás dokonce denně vezou rodičovským taxíkem do školy.

Jste zatím největšími spotřebiteli spotřebního zboží v dějinách lidstva. Všichni si pořád kupujete nové oblečení, abyste byli ‚trendy‘, i když loňské věci jsou pořád úplně v pohodě.

Skoro žádný z vás si nespraví oblečení, netušíte, jak vyměnit rozbitý zip, natož jak zvládnout šicí jehlu.

Zahodilo se to, co to drží. Váš protest bude oznámen prostřednictvím digitálních a elektronických prostředků. Telefon, tablet jsou online po dobu 24 hod. Se všemi svými elektronickými hračkami jste největšími uživateli energie.

Lidé, před protestem vypněte klimatizaci nebo topení, choďte do školy, vypněte telefony, počítače, Xboxy, Playstations a přečtěte si knihu, udělejte si vlastní sendvič, místo abyste ho kupovali připravený v plastovém obalu.

Nic z toho se nestane, protože jste sobečtí, špatně vycvičení, manipulovaní lidmi, kteří vás využívají a říkají, že děláte vznešenou věc, zatímco se bavíte a užíváte si nejšílenější západní luxus.

Probuď se a drž svou rozmazlenou hubu. Před protestem najděte fakta a začněte zlepšovat svět sami u sebe a nevyhlašujte lidi za pachatele, kteří žili celý život udržitelně.«

Já jen dodám, že lidé této generace, která bojuje za ekologii a lepší klimatické podmínky, si velmi často neuvědomují, že třeba když si objednávají pizzu, musí někdo nastartovat spalovací nebo i elektrický motor prakticky jen a jen extra pro ně. S tím oblečením je to už uvedeno výše, a k čemu jehlu, když se dnes vyrábí roztrhaný oděv, a podobně. Naštěstí nejsou všichni tací.

Roman BLAŠKO