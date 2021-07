Piráti zablokovali i peníze pro pěstouny

Především kvůli Pirátům Sněmovna nedokončila schvalování návrhu SPD na zpřísnění vyplácení dávek v hmotné nouzi. Nedošlo tak ale ani na schvalování předlohy o růstu odměn pěstounů a státních příspěvků na dítě pro klokánky a podobné azylové domy.

»Velmi nás mrzí a opravdu se nám nelíbí přístup některých poslaneckých klubů, především Pirátů. Stačili jsme projednat pouze dva navržené body. To, co se odehrávalo u zákona o hmotné nouzi a zákona o sociálně právní ochraně dětí, to je něco nepředstavitelného. Chtěli jsme projednat obě dvě novely tak, aby se mohlo dostat na navýšení peněz pro pěstouny, a především pro zařízení vyžadující okamžitou pomoc. A samozřejmě nás velmi trápí i neprojednání zákona o hmotné nouzi, který právě cílí na legislativní nedostatečnosti, aby bylo třeba rodičům, kteří neposílají své děti škol, možnost odebrat část dávky v hmotné nouzi,« uvedla na tiskové konferenci po jednání Sněmovny poslankyně KSČM a místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová.

Debatu o hmotné nouzi provázely spory poslanců, když kritičtí k předloze byli zejména Piráti. Pře poslanců se pak týkala také toho, kdo za situaci může. Pirátka Olga Richterová označila předlohu SPD za »vlka v rouše beránčím«. Může podle ní poškodit desetitisíce lidí, kteří za nic nemohou, a to včetně seniorů, zdravotně postižených lidí nebo lidí s duševním onemocněním. Naopak podle zástupkyně předkladatelů Moniky Jarošové (SPD) novela míří k tomu, aby státní sociální podpora sloužila jako pomoc výhradně lidem, kteří se snaží ze své tíživé situace aktivně dostat, a těm, kteří objektivně pracovat nemohou. Dávky nesmějí být alternativou k práci, zdůraznila.

»Asi všichni chápeme, co se tady děje. Prostě je předvolební kampaň, je potřeba říci svůj názor a svůj postoj. A to, že jsme od 11 hodin začali další mimořádnou schůzi, tak má problém bohužel především ze strany Pirátů. A velice mě mrzí, že se tady předvádí jenom to, že mají strach, že projde tato novela, oni s tím zásadně nesouhlasí. A jenom se útočí. Mezitím se mohl dojednat právě ten zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Jenom se hrálo o čas a o to, aby se zablokovala ta hmotná nouze! To je vše!« uvedla v průběhu schůze v reakci na pirátské obstrukce Aulická Jírovcová. Kritika na postup Pirátů zaznívala i z hnutí ANO, podle předsedkyně sociálního výboru za toto hnutí Jany Pastuchové blokují novelu SPD už několik schůzí.

»To, co se stalo v tomto volebním období, nemá v praxi Poslanecké sněmovny žádný precedens. Komunistická strana Čech a Moravy ani sociální demokracie, abych byl přesný, ani v době Nečasovy vlády, kdy se projednávaly církevní restituce, nic takového nepoužila. Vy to používáte - procedurální návrh na řešení svých politických priorit, aniž byste byli ochotni přiznat, že se bojíte odpovědnosti za to, jak dopadne hlasování,« uvedl následně na adresu Pirátů předseda ÚV KSČM a první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. »Je to od vás ubohost, celé volební období na dva kluby zablokovat hlasování po 14. hodině, jenomže je to pro vás výhodné, protože vaše taktika v roce 2018 nastoupila jednoduše, čím míň toho vláda prosadí, tím víc budete moci nadávat na vládu, že to nezvládla,« upozornil Filip s tím že je to sice politicky legitimní postoj, ale Piráti ho neříkají nahlas. »Vy se schováváte za docela procedurální návrhy a říkáte, že to nepřipustíte. Tak to nepřipusťte, ale uznejte svoji odpovědnost za to, že ten zákon, který chcete, nebude přijat. Je to vaše odpovědnost, vaše odpovědnost politická, nikoli procedurální, je to věcné rozhodnutí, které jste tady udělali. Je to opravdu ubohé,« uzavřel Filip.

