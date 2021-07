Ilustrační FOTO - Pixabay

Dětské skupiny se na jesle nezmění

Dětské skupiny budou nadále i pro starší děti a na jesle se nezmění. Sněmovna tak upravila spornou vládní novelu, podle níž měly z dětských skupin vzniknout jesle, tedy zařízení pro nejmenší děti.

Předloha, která zakotví přímo zákonem financování dětských skupin včetně příspěvku rodičů, nyní zamíří k projednání do Senátu. »Zákon o dětských skupinách byl komplexní návrh, na němž se shodli všichni. Za náš poslanecký klub, ač je to pro nás obrovský kompromis, jsme pro něj zvedli ruku. Jsou tam parametry, na kterých se spolupodílíme. Týká se to například zvýšení hygienických norem,« uvedla místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Dětské skupiny původně vznikaly v reakci na nedostatek míst v mateřských školách. Novela o přeměně dětských skupin na jesle souvisela s blížícím se koncem financování z unijních peněz. Část opozice mínila, že by vládní předloha vedla k likvidaci dětských skupin. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) naopak mluvila o průlomu v zajištění péče o malé děti. Nyní je v provozu přes tisíc skupin s asi 15 000 místy.

Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

I Maláčová označila výsledné znění novely za kompromis a za krok správným směrem, byť lituje, že se opustil název jesle. O kompromisu mluvili i další poslanci.

Zařízení se podle schválené předlohy budou muset jmenovat dětská skupina. Navštěvovat je budou moci stejně jako nyní děti od půl roku do zahájení školní docházky. Zákon zakotví financování dětských skupin v návaznosti na normativ pro soukromé mateřské školy. Na děti do tří let by stát nyní dával asi 9600 korun měsíčně a na starší děti zhruba 5600 korun měsíčně.

Úhrada rodičů na dítě do tří let by činila nejvýše 4000 korun měsíčně, předloha předpokládá pravidelnou valorizaci. Na starší dítě by hranice platby určena nebyla. Maláčová se chystá ještě vyjednávat, aby bylo možné alespoň částečně chod dětských skupin financovat z evropských fondů. »Bude to dostupné pro většinu rodin s dětmi. Strop je 4000 korun měsíčně, ale očekáváme, že ve většině ČR budou stát 1700 korun měsíčně. To si myslím, že je velmi rozumné,« řekla Maláčová novinářům po schválení předpisu.

Předloha zavede odbornou způsobilost pečujících, a to zdravotnickou pro nejmenší děti a pedagogickou pro starší děti. Upraví také požadavky na prostory, například na jejich požární ochranu. Naopak nebude obsahovat spornou podmínku dostatečného denního osvětlení.

Debata se stočila i k epidemii koronaviru. Předseda SPD Tomio Okamura vyzval ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), aby po verdiktu Nejvyššího správního soudu už znovu nenařizoval nošení respirátorů a roušek ve veřejných vnitřních prostorách. »Covidové hysterie a přešlapů už bylo dost,« řekl. KSČM pak rozhořčil Okamurův výrok, že klub SPD jako jediný hlasoval proti pandemickému zákonu. »Opakovaně od těchto mikrofonů lžete,« prohlásil Leo Luzar (KSČM). Připomněl, že proti zákonu byli i komunisté. SPD podle Luzara svým postupem většinu pro zrušení pandemické pohotovosti nezíská.

(cik)