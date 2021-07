Nad rozhodnutím Nejvyššího správního soudu

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o zrušení nošení roušek všude nás opravdu posunulo na nejpřednější příčky Evropy. Tři dny na doplnění odůvodnění tohoto opatření ministerstva zdravotnictví jsou prý dostatečné, aby došlo k nápravě, nebo ono rozhodnutí bude platit. Hra s paragrafy ovšem jen svědčí o tom, že jde o jakousi slovní ekvilibristiku, jež staví právo na život pod tzv. lidská práva. Individuální právo se tak staví nad kolektivní, protože nerozšiřování pandemie, neohrožování těch ohrožených, zabezpečí jen rozhodnutí, které omezí ono »individuálno«.

Nevím, že by v některé jiné zemi se soudy v podobném případu tolik pletly do moci výkonné, neboť nejde o výjimečný zásah. Opět jsme se alespoň v něčem dostali na špičku. Je to však spíše k pokrčení ramen nad právem, které si NSS přivlastňuje, aby zřejmě dokázal svou opodstatněnost. Nezpochybňuji, že v opatřeních přijímaných za pochodu mohou být nedostatky. Těm, kteří nařízení napsali, šlo však o to, aby byli chráněni všichni. I ti, co nařízení nerespektují a myslí si, že se jich netýkají. A kdyby se právě jich nemoc skutečně netýkala, pak se týká těch, kteří jsou ohroženi více, nebo dokonce nejvíce. Tedy lidí starších, našich seniorů. Nejvyšší správní soud tak vytvořil prostor pro střet generací.

Ti, kteří vytvářeli Listinu práv a svobod, jež je součástí naší Ústavy, právo na život, a v tomto případě jde skutečně o právo na život, zvláště vyzdvihli. Chceme-li, aby každému toto právo bylo umožněno, pak nelze právo jedince nadřadit nad toto kolektivní právo, protože jistá omezení, aby bylo naplněno, jsou nutná. A to se týká všech, i těch, kteří si myslí, že se jich koronavirus netýká, či že jsou narušena jejich »lidská práva«.

Proto časté hnidopišské zasahování Nejvyššího správního soudu do takových nařízení pokládám za preferování individuálních práv nad právy ostatních.

Otakar ZMÍTKO