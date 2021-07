Přijde to říct z očí do očí?

Opět můžeme slyšet z různých pořadů o údajném vyhnání bývalých československých občanů německé národnosti z Československa po druhé světové válce namísto užití historicky správného pojmu vysídlení. (Souhlasím s tím, že slovo odsun není přesné, odsouvat možno nábytek, ale nikoli živé lidi.)

V jednom z vydání deníku Dnes se publicista Vilém Barák rozepsal na toto téma, ovšem způsobem, jako kdyby právě navštívil sraz sudetoněmeckého landsmanšaftu. Vyšel z dávného a mnohokrát komentovaného výroku německé kancléřky Merkelové, že prý pro »vyhnání a útěk Němců po druhé světové válce neexistovalo morální ani politické ospravedlnění, ačkoli šlo o následek zločinů nacistické diktatury«. Poté uvedl, jak s německým obyvatelstvem naložily po nejstrašnější válce lidských dějin jiné evropské země, a v tomto srovnání jsme vyšli – soudě tedy podle tohoto komentátora – nedobře, protože »s výjimkou Československa, Polska, Jugoslávie a částečně Maďarska původní Němci, kteří před válkou nebyli občany Říše a měli místní státní příslušnost, vyhnáni nebyli«. Pan Barák si zkrátka vedl svou.

Četla jsem už dost o této problematice a vím, že i západoevropské země se musely vypořádat s nacisty a jejich pomahači i z řad »svého« německého obyvatelstva. Situace u nás byla však diametrálně odlišná, což pan Barák zcela přehlíží. Plán německých nacistů byl jednoznačný: všemi způsoby slovanské obyvatelstvo střední a východní Evropy zlikvidovat, jak bylo stanoveno v Generálním plánu Ost. Češi měli dočasnou výjimku. Kvůli těžkému a zbrojnímu průmyslu soustředěnému u nás jim bylo dovoleno, až do vítězství německých zbraní, dočasně obsluhovat tuto zbrojní mašinérii, ovšem pak by s nimi bylo naloženo úplně stejně jako s Rusy, Bělorusy, Ukrajinci, Poláky, Srby a dalšími Slovany. Nastala by genocida. Nelze v žádném případě srovnávat chování německých okupantů v západní Evropě s brutalitou vykazovanou vůči slovanským »untermenschen«.

Proto po této válce musel proces vypořádání s příslušníky národa, jenž tyto zločiny a nesmírné hoře způsobil, probíhat jinak. Proto došlo za souhlasu čs. politických stran a vítězných mocností k vysídlení bývalých německých spoluobčanů, s výjimkami antifašistů, odborníků potřebných pro chod našeho národního hospodářství apod.

Skandální je závěr páně Barákova článku, že u nás byly příčiny »vyhnání českých Němců mrzce přízemní; šlo o obsesi Edvarda Beneše z řady jeho selhání v letech 1918-1938«.

Brilantně zareagovala na Barákovy řádky předsedkyně Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých paní Zdeňka Valouchová, která publicistu Baráka pozvala na sněm SOPVP, aby tam z očí do očí přeříkal bývalým vězňům nacistických káznic a koncentráků obsah svého článku, a zejména pak závěr o údajném selhání prezidenta Beneše.

Monika HOŘENÍ