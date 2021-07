Ilustrační FOTO - Haló noviny

Ombudsman: Nejistota ničemu nepomáhá

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček kritizuje způsob přijímání protikoronavirových opatření, kdy soudy některé z nich zrušily jako nezákonné. Podle něj to může mezi lidmi vyvolávat nejistotu a otřásat jejich důvěrou v řádnou správu věcí veřejných a právní stát jako takový.

V tiskové zprávě to uvedla mluvčí ombudsmana Markéta Bočková. Naposledy Nejvyšší správní soud s třídenním odkladem zrušil opatření o ochraně dýchacích cest.

Neprávnická veřejnost si podle ombudsmana nemusí vždy plně uvědomovat podstatu aktuálních soudních rozhodnutí, kdy soudy neprohlašují protikoronavirová opatření za obsahově chybná, ale při rušení upozorňují na jejich nezákonnost především kvůli nedostatečnému odůvodnění. Ombudsman uvedl, že samotná existence právního státu je založena na důvěře občanů v respektování kompetencí moci výkonné, zákonodárné a soudní. Veřejný ochránce práv má za to, že nejistota, doprovázející současná protikoronavirová opatření, udržování nebo budování této důvěry nijak nenapomáhá. Hrozí tak podle něj, že současná situace bude mít vliv i na vztah občanů k budoucí politické reprezentaci.

»Na jednu stranu má pan Křeček pravdu, protože rozsudky NSS a soudů vůbec k protikoronavirovým opatřením, která učinila vláda, situaci skutečně znejišťují a důvěru v právní stát narušují,« míní stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková, ovšem »na druhou stranu je pravda, že nevím, o jaké názory se při tvorbě opatření vláda opírala, když je navrhovala a schvalovala. Je zřejmé, že ministerstvo zdravotnictví nepřipravilo podklady natolik dostatečné pro to, aby soudy tímto způsobem nemusely vůbec rozhodovat«.

Marková dále doplnila, že jí chybí určitá rada soudů směrem k moci výkonné – když tedy soudy takto striktně rozhodují – jakým způsobem se to má udělat, aby vše bylo i z pohledu čistě právnického v pořádku. »Bylo by to cenné propříště, protože zřejmě nejsme na konci koronavirové krize,« poznamenala s tím, že by bylo žádoucí také vědět, zdali soudy rozhodují jen na základě čistě právního hlediska a neberou v úvahu názory odborníků na to, co bylo potřeba udělat. »Veškerá opatření, která stát udělal proti šíření koronaviru, přece nesledovala primárně cíl vzít lidem svobody, ale ochránit zdraví a životy občanů ČR, a to je pro mě priorita,« zdůraznila.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Nebylo náležitě odůvodněno

Naposledy v tomto týdnu Nejvyšší správní soud (NSS) s třídenním odkladem zrušil opatření o ochraně dýchacích cest, protože opatření ministerstva zdravotnictví o nošení respirátorů ve vnitřních prostorách podle soudu nebylo náležitě odůvodněné. NSS přitom už dříve vynesl dvě podobná rozhodnutí.

NSS v minulosti například také konstatoval, že ministerstvo zdravotnictví diskriminovalo lidi s laboratorně potvrzenými protilátkami proti nemoci COVID-19. Za nezákonná už dříve označil například i opatření, která se týkala omezení nočního prodeje v maloobchodu ve dvou květnových týdnech, zákazu prezenční výuky ve školkách v polovině dubna a regulace restaurací na konci května. Zrušil například i opatření testovat na koronavirus pracovníky malých firem a živnostníky bez zaměstnanců.

Další pokles

Počty nově potvrzených případů koronaviru v ČR v mezitýdenním srovnání dál klesají, ve středu jich laboratoře odhalily 195, o 37 méně než před týdnem. Reprodukční číslo se pod hodnotou jedna, což značí zpomalování epidemie, drží 11 dní v řadě, nyní je 0,86. Na 100 000 obyvatel připadá za poslední týden zhruba dvanáct nakažených, takzvané incidenční číslo klesá v posledních 11 dnech. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Od loňského 1. března, kdy byly v Česku potvrzeny první případy nákazy koronavirem, ministerstvo zaznamenalo zhruba 1 673 219 případů COVID-19. Většina nakažených se vyléčila a 30 363 lidí s potvrzeným onemocněním COVID-19 zemřelo.

Počty hospitalizovaných se v posledních dnech pohybují kolem padesátky. Ve středu vyžadovalo nemocniční péči 47 pacientů, o dva méně než v úterý. Ve vážném stavu bylo ve středu i v úterý osm pacientů. Nad 50 stoupl počet hospitalizovaných v pondělí, předtím se od začátku července držel pod padesátkou, přičemž 10. a 11. července klesl na 25. V mezitýdenním srovnání je nyní v nemocnicích s koronavirem o šest pacientů víc.

Laboratoře ve středu provedly téměř 87 000 testů, z toho zhruba 31 500 bylo PCR testů. U nejpočetnější kategorie prováděných testů – preventivních a plošných – klesl podíl pozitivních oproti minulému týdnu z 0,12 na 0,10 procenta. U tzv. epidemiologické indikace testů, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, se podíl pozitivních snížil z 0,70 na 0,46 procenta. Podíl potvrzených případů u tzv. diagnostické indikace, kdy jsou již testováni třeba lidé vykazující příznaky, klesl z 1,59 na 1,44 procenta.

Zdravotníci ve středu naočkovali 59 621 lidí, zhruba o 23 000 méně než před týdnem. Od začátku vakcinace aplikovali 10 192 335 dávek, ukončené očkování má přes 4,7 milionu lidí.

(mh)