Nový prezident Peru Pedro Castillo. FOTO - Wikimedia commons

Castillo prosazuje reformu ústavy

Nový prezident Peru Pedro Castillo se ujal úřadu. Při svém prvním prezidentském projevu uvedl, že chce skrze referendum prosadit novou ústavu.

Změny chystá i v ekonomice, uvedla agentura Reuters. Castillo také řekl, že nebude obývat prezidentský palác, který je spjatý se španělským dobyvatelem Franciscem Pizarrem. Bývalý vesnický učitel Castillo těsně zvítězil v červnových volbách.

Jednapadesátiletý Castillo uvedl, že podá návrh zákona, který umožní sepsat novou ústavu. Text by měl sepsat ústavodárný sněm a pak by o něm Peruánci měli hlasovat v referendu.

Nový prezident rovněž poznamenal, že nechce znárodňovat celá odvětví peruánské ekonomiky. Je ale podle něj nutné uzavřít novou dohodu s privátními investory. Zmínil, že těžařské projekty firem v Peru musejí více prospívat místním komunitám a odvádět více peněz do státní kasy. V tomto odvětví, kde působí zahraniční investoři a které tvoří podstatnou část exportu, chce nastolit jasná pravidla. Chce také založit státní banku, která by konkurovala v poskytování úvěrů těm soukromým. Média by měla být lépe regulovaná, uvedl také.

Castillo se zúčastnil nástupního aktu se slaměným kloboukem na hlavě, který je symbolem chudých zemědělců v andských oblastech, odkud Castillo pochází.

Španělský dobyvatel Francisco Pizarro v 16. století porazil Inckou říši a získal území dnešního Peru pro španělské království. »Domnívám se, že musíme přetrhat vazby se symboly koloniální nadvlády,« řekl Castillo, když zdůvodňoval, proč nemá v úmyslu obývat prezidentský palác. Chce ho předat ministerstvu kultury, aby v něm vybudovalo muzeum, které zmapuje historii Peru.

Odborníci se domnívají, že je stále nejisté, jaký směr nabere nová Castillova vláda. Podle analytičky Claudie Navasové ale Castillo povede pragmatičtější politiku, než jakou oznámil v předvolební kampani. Nový prezident bude muset spolupracovat s parlamentem, kde má sice jeho strana Peru Libre nejvíce mandátů, ale nemá v něm většinu.

Castillo zvítězil na začátku června o pouhých 44 000 hlasů nad pravicovou kandidátkou Fujimoriovou. Politologové poukazují na to, že druhé kolo voleb rozpoltilo peruánskou společnost.

(čtk)