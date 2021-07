Rozhovor Haló novin s Janem Dvořákem, kandidátem KSČM ve volbách do Sněmovny v Libereckém kraji

Nechci platit cizí dluhy

Nejste v politice žádným nováčkem, nicméně dovolte otázku: co vás motivovalo k tomu, abyste se angažoval právě v KSČM?

Byl jsem vždy zvyklý jít proti oficiálnímu proudu, takže když mě oslovila bývalá starostka Zákup paní Hudaková, kterou považuji za takovou svoji politickou kmotru, zda bych nechtěl jít na kandidátku KSČM u nás ve městě, kývl jsem. A udělal jsem dobře. Za to, jak pomáháme a radíme těm, kteří se na nás obracejí, se nemusíme stydět.

Co byste chtěl v případě zvolení ve svém volebním obvodu změnit, s jakými prioritami jdete do voleb?

Prioritou voleb by podle mě mělo být dostupné bydlení pro všechny. Je normální, aby více než polovina příjmu šla na nájemné? Podívejte se, kolik stojí byty a stavební materiál. Mladý člověk si vezme hypotéku na dvacet let a po tu dobu se musí bát, aby vážněji neonemocněl, nepřišel o práci, protože pak o to bydlení přijde. Družstevní bydlení se začíná znovu sporadicky objevovat a přichází se na to, že to je dobrá cesta, ale nikdo to nepřizná, protože největšího rozmachu doznalo hlavně za socialismu.

Mohl byste popsat, co vnímáte jako současné největší problémy Libereckého kraje?

V našem kraji vidím několik věcí k řešení. Naprosto nedostačující je zubní pohotovost – je jen jedna v Krajské nemocnici, a to v sobotu a v neděli do 13.00, ale jestli nepřijdete nejpozději do 9.00, už máte smůlu a nevezmou vás. Mluvím z vlastní zkušenosti. Na můj podnět, že je tato služba nedostačující, který jsem vznesl na zastupitelstvu kraje, mi pan hejtman odpověděl, ať si najdu zubaře, který mě ošetří v neděli jako jeho.

Další věc je absence přímého vlakového spojení z Liberce do Prahy, které vidím jako nejlepší alternativu přetížené automobilové dopravy.

V minulém volebním období jste působil v zastupitelstvu Libereckého kraje také ve výborech pro zemědělství a životní prostředí. Jaký je váš názor na situaci kolem dolu Turów?

Důl Turów, to je kapitola sama o sobě. Nejvíce mě trápí problém nedostatku vody v souvislosti s věcmi, které jsou tak trochu vzadu. V minulém volebním období na jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství před dvěma roky bylo řečeno, že přivedení vody z druhé strany Jizerských hor do postižených oblastí v okolí dolu přijde podle projektu na 1400 mil. Kč. Na můj dotaz, kdo a z čeho to bude platit, nikdo neodpověděl. Zaplatí to zdražením vody všichni, i ti, kterých se Turów přímo nedotýká.

Jaké další výzvy byste v případě zvolení chtěl ve Sněmovně řešit?

Co změnit? Odliv peněz do zahraničí. Tam, kde vyděláváš, platíš daně.

Jsem zásadně proti přijetí eura, koruna musí zůstat naší měnou. Nechci platit cizí dluhy a je jasné, že by občané ČR při přepočtu byli okradeni. Já nejsem ekonom, ale všechny cizí společnosti, které u nás podnikají, by měly také u nás platit daně. Už to říkáme více než dvacet let a pořád to nechce nikdo slyšet.

Další věcí, která je důležitá, je zachování plateb v hotovosti. Tlaky na přechod k veškeré bezhotovostní platbě tady jsou a už před ní varují někteří ekonomové. Přechod na digitální euro a zelený plán v blízkém časovém horizontu je jasným ohrožením úspor, majetku a soukromí nás všech.

Jiří NUSSBERGER