Mrtvých žen a dětí v Afghánistánu přibývá

V Afghánistánu bylo za prvních šest měsíců letošního roku zabito nebo zraněno více žen a dětí, než kdykoliv jindy za stejné období od roku 2009, kdy počty obětí konfliktu v zemi začala systematicky sledovat OSN.

Ta ve své zprávě uvádí, že proti stejnému období loni se počet civilistů zabitých či zraněných při násilí zvýšil o 47 %. Prudce narostl zejména počet obětí od května, kdy mezinárodní síly pod vedením USA začaly ze země stahovat své zbývající vojáky a kdy radikální hnutí Tálibán zesílilo ofenzivu proti vládním jednotkám.

Asistenční mise OSN v Afghánistánu (UNAMA) od začátku ledna do konce června zdokumentovala 5183 civilních obětí bojů – 1659 lidí zemřelo, 3524 jich bylo zraněno. Zároveň upozornila, že téměř polovinu, respektive 46 %, všech civilních obětí tvořily ženy a děti. Zemřelo 468 dětí a 219 žen, mnoho dalších bylo zraněno. Jen za květen a červen organizace zaznamenala téměř stejně vysoký počet obětí jako v předchozích čtyřech měsících – zemřelo 783 lidí a 1609 jich bylo zraněno.

Nejvíce civilních obětí si vyžádala improvizovaná výbušná zařízení, pozemní boje a cílené zabíjení. Zpráva zároveň viní ze 64 % všech civilních obětí protivládní uskupení – 39 % jich má podle ní na svědomí Tálibán, téměř devět procent teroristická organizace Islámský stát (IS) a u 16 % konkrétního viníka z řad protivládních sil report nestanovil. Afghánské bezpečnostní složky jsou podle OSN zodpovědné za 23 % civilních obětí a provládní síly za dvě procenta. Zbylých 11 % zraněných nebo zabitých připadá na křížovou palbu v bojích, kdy nebylo možné určit, kdo je přímo zodpovědný.

Hrozí přesun do měst

Zpráva rovněž konstatuje, že většina bojů se v květnu a červnu odehrála mimo velká města. Varuje také, že pokud se intenzivní bitvy přesunou do městských oblastí s vysokou hustotou obyvatelstva, mohlo by to mít katastrofální dopady pro civilní obyvatele.

»Žádám Tálibán a afghánské vůdce, aby začali brát v úvahu chmurnou a mrazivou trajektorii konfliktu a jeho devastující dopady na civilisty,« uvedla podle tiskových agentur zvláštní zmocněnkyně OSN pro Afghánistán Deborah Lyonsová. Znepřátelené strany vyzvala, aby zesílily snahu u jednacího stolu.

Pokud bojující strany výrazně nezmírní násilí, rok 2021 by mohl být rokem nejvyššího počtu civilních obětí od začátku sledování těchto dopadů války, varovala OSN.

Stahování vojáků mezinárodní koalice z této neklidné asijské země je z více než 95 % kompletní a zcela završeno má být k 31. srpnu, poznamenala agentura AP. Tálibán, který v posledních měsících dobyl významnou část území včetně některých hraničních přechodů, před časem prohlásil, že nechce monopol na moc. Trvá nicméně na tom, že v Afghánistánu nebude mír, dokud neodstoupí prezident Ašraf Ghání a nebude vyjednána nová vláda.

