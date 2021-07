Žaloba exmilenky

Podnikatelka a exmilenka bývalého španělského krále Juana Carlose I. Corinna Larsenová podala v Londýně žalobu na bývalého monarchu a španělskou rozvědku za nelegální sledování.

Tvrdí, že ji od roku 2012 Juan Carlos nechal zastrašovat a sledovat na britském území, uvedl deník The Financial Times. Žena se domáhá odškodnění a vydání soudního zákazu styku. Podle britského deníku Larsenová žalobu podala na konci loňského roku, Nejvyšší soud se jí začal zabývat až tento týden. Larsenová v ní tvrdí, že její bývalý milenec ji od roku 2012 do dnešních dnů soustavně obtěžuje.

Juan Carlos I.. FOTO - Wikimedia commons

Podíl má i rozvědka

Do narušování soukromí ženy jsou údajně zapojení i členové španělské rozvědky CNI. Podle Larsenové ji nelegálně skrytě i otevřeně sledovali, snažili se ji zastrašit a zničit její reputaci. Vyhrožoval jí prý i bývalý šéf španělské rozvědky Félix Sanz Roldán, který to ale odmítá. Přiznal ovšem, že v květnu roku 2012 odjel do Londýna, aby se s bývalou milenkou krále setkal, uvádí deník El País.

Právní klička

Juan Carlos I. tvrzení Larsenové odmítá. Podle deníku The Financial Timese se jeho právníci pokusí zpochybnit, že by o případu měl rozhodovat britský soud, jelikož jde o bývalou hlavu státu, která v Británii nikdy nežila.

Larsenová, dříve známá pod aristokratickým jménem Sayn-Wittgensteinová podle bývalého manžela, opakovaně tvrdí, že ji Juan Carlos I. pronásleduje. Důvodem má být 65 milionů eur (1,67 miliardy korun), které v roce 2012 tehdejší španělský král převedl na její účet. Žena tvrdí, že šlo o dar z lásky.

Dar si rozmyslel

Bývalý monarcha jí údajně řekl, že peníze mají posloužit k tomu, aby byla materiálně zajištěná v případě jeho smrti. Po převodu obnosu ale bývalý král začal na Larsenovou naléhat, aby mu peníze vrátila, což ale žena odmítla. Kvůli tomu jí prý bývalý král a další lidé jednající za něho vyhrožovali, že nemohou ručit za její osobní bezpečnost.

Podle deníku El País peníze zřejmě pocházely z daru, který Juanu Carlosovi I. poskytla na tajné švýcarské konto jeho nadace saúdská královská rodina.

Švýcarské úřady transakci vyšetřují kvůli podezření z praní špinavých peněz. Podle vyšetřovatelů peníze byly vyplaceny v souvislosti se zakázkou v hodnotě sedmi miliard eur, kterou dostaly španělské firmy na stavbu vysokorychlostních železničních tratí v arabské zemi. Kvůli řadě daňových a finančních skandálů Juan Carlos I. v roce 2014 abdikoval a v roce 2019 opustil Španělsko a uchýlil se do Spojených arabských emirátů. Napsal, že svým odchodem ze země chtěl ulehčit vládnutí svému synovi Felipemu VI. Bývalý král v prosinci a letos na jaře zaplatil španělské finanční správě některé nedoplatky na daních. Do země se ale nevrátil.

(čtk)