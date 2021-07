Ilustrační FOTO - Haló noviny

Zlatá pohádka! Prskavec i Krpálek

Čeští sportovní fanoušci mají další důvod bouchat šampaňské! Přesněji řečeno – dva důvody. Páteční den na LOH v Tokiu přinesl dvojí zlaté rýžování. Olympijskými vítězi se stali kajakář Jiří Prskavec a judista Lukáš Krpálek!

Je to balzám pro těžce zkoušené duše sportovních fanoušků. Nejen že v poslední době ochromil život ve sféře branek, bodů a vteřin koronavirus, ale navíc se dlouhodobě příliš nedaří tradičním českým »národním« sportům, tj. fotbalu a hokeji. Medaile unikají s železnou pravidelností, a tak si Češi hodlali spravit chuť na olympiádě v Tokiu, o rok odložené. A zatím to je soda na pálivou žáhu více než účinná!

Jen za první týden bojů získali sportovci se lvíčkem na prsou šest medailí, z toho tři zlaté. A další dva cenné kovy stoprocentně zacinkají o víkendu, kdy čekají česká tenisová želízka finále ve dvouhře i ve čtyřhře.

Dva kamarádi

Fanoušci mohli u televizních obrazovek jásat krátce před desátou hodinou dopolední. Pokud si někdo přispal, mohl to být krásný budíček. Jiří Prskavec na divoké vodě startoval do finále jako poslední, jelikož předtím ovládl semifinálové klání, a když dojel do cíle, bylo úplně jasné, že soupeře porazil o parník. Náskok 3,22 sekundy před druhým Slovákem Grigarem je výmluvný a suverenitu podtrhuje navíc fakt, že třetí Němec Aigner zůstal zpět dokonce o 5,48 sekundy!

Prskavec je mistrem světa i Evropy, a nyní už i olympijským vítězem. »Emoce v cíli byly spontánní, neuvěřitelné. Je to fakt masakr,« radoval se muž, který před pěti lety v Riu dojel bronzový. Nyní sám o sobě tvrdil, že už není tak vyjukaný. Že vyspěl. A v závodě samotném tato slova potvrdil měrou vrchovatou. Na trati byl dominantní a nalil sportovní energii do žil i svému kamarádovi Lukáši Krpálkovi.

Ten právě na tatami v královské kategorii nad 100 kilogramů postoupil mezi nejlepší čtyři. A přiznal, že na dálku sledoval, jak se vedlo Prskavcovi. »Mě to hrozně nakoplo. Sledoval jsem celou dobu, jak jel. Nemohl jsem to vidět v televizi, ale díval jsem se (on-line na internetu), jak si vede. Když jsem viděl, že má u šestnácté branky náskok čtyři vteřiny, tak jsme všichni měli nesmírnou radost. A když to dotáhl do zlatého konce, bylo to něco nádherného. Já jsem mu to nesmírně přál, protože měl trošičku smůlu v Riu, kde mohl vybojovat cennější medaili, než vybojoval,« vyprávěl tehdy ještě majitel jediné zlaté olympijské medaile.

Ta druhá přišla o nějaké dvě hodiny od momentu, co hráli hymnu Jiřímu Prskavcovi. Krpálek na své cestě za zlatem postupně zdolal Džaváda Mahdžúba z týmu uprchlíků, Uzbeka Bekmuroda Oltibojevova a Japonce Hisajoši Harasawu. Finálový souboj ukončil předčasně v poslední minutě, když Gurama Tušišviliho z Gruzie porazil na ippon. Zlato de facto obhájil, ale de jure nikoli, protože jeho triumf z Ria byl z nižší hmotnostní kategorie. Ale o to je to lepší! Vždyť nikomu předtím se podobný kousek, že by získal olympijské zlato ve dvou různých judistických kategoriích, nepovedl.

Jako na střelnici…

Přátelství pojí oba zlaté české krále od olympijských her v Riu, Krpálek nechyběl na Prskavcově předloňské svatbě. »Na sport máme podobný náhled, nebydlíme až tak daleko od sebe. My se nevidíme tolikrát do roka, ale přejeme si výsledky,« vyprávěl novopečený šampion ve vodním slalomu.

A tak pokračovala nejen pohádka o českých medailích, ale i o přátelství. Vždyť jen den předtím se v trapu podělili o zlato a stříbro střelečtí kamarádi Jiří Lipták a David Kostelecký. Kéž by něco podobného pokračovalo v Tokiu i nadále!

(koz)

České medaile z Tokia

Zlato, Jiří LIPTÁK, sportovní střelba

Zlato, Jiří PRSKAVEC, vodní slalom

Zlato, Lukáš KRPÁLEK, judo

Stříbro, David KOSTELECKÝ, sportovní střelba

Stříbro, Lukáš ROHAN, vodní slalom

Bronz, Alexander CHOUPENITCH, šerm