Zatmění Slunce

Nevím, jestli jste ho už viděli nebo neviděli, každopádně se jedná o jedinečný planetární úkaz, který nastane, když Měsíc vstoupí mezi Zemi a Slunce, takže jej částečně nebo zcela zakryje. Je skutečně na co se dívat a tento zážitek je jeden z těch, které by měl vidět za svůj život každý.

Slavný herec Jan Werich říkal, že nejhorší setkání je s blbcem. Možná bych toto rčení povýšil i na sluníčkáře. Onen zmiňovaný nádherný úkaz na nebesích je ve své podstatě neměnný a stále konstantní. Možná proto je tak obdivovaný a krásný. Sluníčkář však pravděpodobně, pod dojmem neuznání své jednoznačně svaté a ryze prioritní snahy kamarádit se i s lidskou spodinou a lůzou, prošel nečekaným vývojem.

Bohužel ten vývoj, i když jsou na to tato zatemněná světélka hrdá, bohužel pro ně, je na škodu. Debata s těmito novosluníčky je prakticky nulová. Házet perly sviním je určitě bohulibější a konstruktivnější činnost, než se s oněmi temnými bavit.

Je nasnadě v době předvolební říci, že jediní, kdo by chtěli nastěhovat celý svět do Evropy, jsou naši staří známí Piráti. Právě odtamtud se rekrutují tito zvláštní živočichové, kteří tak lkají po reformě policie po zákroku na zfetovaného Roma, co si spletl hlavu s beranidlem, anebo pracoval přes čas coby testovač deformačních zón automobilů. To video z jeho zatčení, nebo chcete li zpacifikování, mám stále před očima. Nikde, a to zdůrazňuji, nikde jsem tam neviděl zakleknutí krku. Policista naprosto profesionálním zákrokem, a možná i pod neblahou vzpomínkou na svého amerického kolegu, klečel pouze na zádech nebo lopatce onoho předávkovaného zločince.

Temný sluníčkář však vidí něco jiného. Nevím, je to buď tím, že je to Pirát, nebo má prostě zatemněno nebo má to zakouřené sklíčko před očima. Policisté neklekejte, oni si sluníčka kleknou za vás. Kleknou si vedle toho auta a budou se modlit a doufat, že si moc neublíží.

Oni jsou takové to, kam vítr tam plášť. Jednou je to Sparta, podruhé Slavia. Nevědí, kam se mají zařadit, a nevědí, jak to své nic prosadit. Takové to, chci fandit, ale vy mě nikde nechcete. Nezbývá tedy nic jiného, nežli zalézt do nějaké té ziskové neziskovky a plácat tam něco o reformě policie, a to vše místo toho, abychom spíše donutili tyto výdělečné nemakačenky šířit osvětu mezi nepřizpůsobivé. Zatím vidíme akorát pseudopodporu těchto problematických lidí, co jsou pro společnost, i tu slušnou romskou, ve většině případů pouze přítěží a ostudou.

Nechci ty duševní pomatence už moc očerňovat, ale dejme si na ně pozor. I to slunéčko sedmitečné v hmyzí říši je krásné a roztomilé, ale pozor na něj, je to takový hmyzí predátor. Hlavně ať nás ostatní myslící nesežere, je jich přece míň, a hlavně mají temný, tedy pardon, zatemnělý mozek.

Pavel JÁCHYM