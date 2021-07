Pár poznámek k očkování proti COVID-19

Když vláda začala řešit otázku očkování či neočkování, tak jsem si položil vyplývající otázky - proč, jak, kdy, čím...? Předpokládám, že vláda chce ochránit obyvatelstvo republiky před virem. Tudíž je nutno se nechat očkovat. Zvítězí zdravý rozum a bude se očkovat povinně a vakcínou, kterou občan chce, nebo to bude chaotické, zmatečné, nesystémové, nekoncepční řešení jako řada rozhodnutí vlády předtím? A ještě další otázku jsem si položil. Zvítězí systém zdravotnictví, nebo lobbing a konkurence firem, či bude to politické zadání? Při současném složení Poslanecké sněmovny a současném složení vlády jsem si říkal, že systém zdravotnictví bude až hodně vzadu. Jak tvrdí stařičký mocnář, konkurence firem a politické zadání bude až na prvním místě. To byla moje odpověď pro sebe.

Přešlo trochu času a najednou se zjistilo, že jsem si odpověděl správně. Navíc sleduji zahraniční média a odborníky ze zahraničí. Například v Německu. Tam jasně řekli, že některé vakcíny jsou jinak účinné, než se fakticky uvádí, a že mohou mít vedlejší účinky. O tom obojím se u nás samozřejmě nemluví. A tehdejší apoštol na ministerstvu zdravotnictví, nestraník, ale za vládní stranu, popsal jasně i politickou stránku věci. Řekl něco v tom smyslu, že pokud on bude ministrem zdravotnictví, tak vakcína Sputnik V u nás nebude. A korunu tomu nasadila ředitelka SÚKL. Pravdu tehdy měl předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip, když v jedné televizní besedě konstatoval, že paní ředitelka si asi nepřečetla Lisabonskou smlouvu. Tam jasně nikde není nic o schvalování vakcín EMA řečeno. A logicky z toho vyplývá, že to je věc národních států. Byl jsem u několika lékařů a ti jasně řekli, že Sputnik V není schválený, tak se s ním nemůže očkovat. Argumentoval jsem, že proč tedy z RF bere Sputnik V 60 států, Francie, SRN či Itálie mají obchodní jednaní s RF, že oni to budou vyrábět a že to bude schváleno. Na toto mi lékaři neřekli nic.

Samozřejmě, že se jednalo v první řadě o obchod, a konkurence mezi firmami byla jasná na první pohled. Oficiálně se říkalo, že to není pravda. Ale pravdou je opak. Mimochodem, o účinnosti vakcín na západ od nás hovořila jiná čísla, než se uváděla u nás. Ta čísla na Západě byla daleko nižší. Každý občan by si měl podle mého názoru vybrat, které vakcíně věří. A tedy by měl stát nabídnout více druhů vakcín. Jako to například udělali v Maďarsku, Srbsku a některých dalších zemích. Já osobně jsem se zařekl, že se nenechám zabít západní vakcínou, ale nechám se očkovat. Tedy jasně u mě vedl Sputnik V. Nicméně, když padlo politické rozhodnutí, že tady nebude, tak jsem zvolil menší zlo, jako to dělám u voleb. Tedy Pfizer. Očkování bylo bez následků.

A v průběhu doby mezi čekáním na druhou dávku jsem si položil další otázku. Vir nás opouští, ale mutace přicházejí. Přece jak se tvrdilo, je jich kolem 40. Otázka zněla - má být očkování povinné, či nikoli? A vzpomněl jsem si na své dětství. Ano, po narození je člověk očkován trojkombinací, pak proti záškrtu, černému kašli, neštovicím a dalším nemocem. A to bylo povinné. Tak proč by toto očkování nemělo být povinné také? Ti, kdo říkají, že ne, mají plná ústa demokracie, lidských práv a podobně. Vím, že co napíši, je nesrovnatelné. Ale proč ne!? V některých zemích jsou volby povinné. A pokud volič nepřijde k volbám, je mu uložena pokuta. Nemalá. Občané si pak rozmyslí nejít k volbám. A tady bych udělal onu analogii. Na jedné straně chceme vyhrát boj nad virem, a tudíž se nechat očkovat, anebo chceme, aby všichni lidé očkováni nebyli, a tudíž aby vir i nadále škodil.

Už běží dovolené. Mnozí lidé jezdí do destinací, u nichž vláda vyzývá, nejezděte tam. A například epidemiolog Maďar nedávno už ukázal prognózu vývoje na srpen a září. Tomuto člověku věřím. A jistě se ukáže, že bude mít pravdu. Na přelomu srpna, ale hlavně v září zase bude zle. Už se o tom konečně trošku začíná hovořit. A proč tedy neudělat prevenci? Tedy nechat očkovat obyvatele republiky povinně? Nikoli dobrovolně. Tím se sníží riziko přenosu a nákazy mutací viru. Kdo odmítne se nechat očkovat, jednak by měl dostat pokutu, ale citelnou, a jednak bych mu v případě, že onemocní virem či jeho mutací, neproplatil ani den neschopenky.

Ivo LÁTAL, kandidát do Poslanecké sněmovny v hlavním městě Praze