Jen malé srovnání s rokem 1939

V roce 1939 Anglie vydala československé zlato německým nacistům, kteří za ně zřejmě v Americe nakupovali potřebné suroviny sloužící k dalšímu zbrojení. Přitom bylo zřejmé, že podpis československých úředníků povolující převod našeho měnového zlata deponovaného v Anglii do Říše byl uskutečněn pod nátlakem, a přitom na to Angličané byli dokonce upozorněni. Proč o tom píšu? Protože v současné době něco podobného nám znovu Anglie předvádí.

Tentokrát jde o venezuelské zlato, které je deponováno u Britské banky. Jde o to, kdo údajně s ním může disponovat. Zda současná vláda ve Venezuele, nebo samozvaný prezident Guaidó, kterého prý uznala britská vláda jako venezuelského prezidenta, protože režim v Caracasu je podle ní nezákonný.

Historie se tedy opakuje. Československo a Venezuela - dva podobné případy a vždy se najde zdůvodnění. Nic na tom nemění to, že tentokrát o venezuelském zlatu bude rozhodovat britský soud. I ten je úplatný politice své vlády, a ta hraje své »karetní hry« vždy s »cinknutými kartami«. Hra na Guaidóa a jeho politickou skupinu tedy pokračuje. Mimochodem, i my jsme před časem podlehli »guaidóvské horečce«. Jenže »horečka« přejde a co pak? Uznat svou chybu, nebo mlčet či trvat na svém? My mlčíme, Angličané trvají na svém, i když vědí, že nejde o spravedlnost.

Vzpomínám i na ten třicátý devátý. Naše zlato putovalo do Říše. Později nám velkoryse Britové dali úvěr. Kdyby bylo zlato, nepotřebovali jsme ho. Ten úvěr (půjčka) mnohem později, ač byl z převážné části využit na obranu Anglie, nám nechali celý zaplatit. Na rozdíl od Sovětů, kteří nám také poskytli prostředky a později je prostě odepsali. Ještě později pak Britové si nechali z našeho zlata, které nám bylo přiděleno po porážce nacistů, zaplatit všechno. I prostředky, kterými naši vojáci bránili jejich zem. Ostatně to nebylo výjimečné počínání. V dějinách Velké Británie bychom o věrolomnosti její vlády nalezli mnoho dalších příkladů.

Nevím, jak rozhodne britský soud o osudu venezuelského zlata, které by Venezuela v době pandemie a s ní souvisejícími ekonomickými problémy potřebovala. Na léky, na některé druhy potravin, atd. Namísto toho je chce Anglie předat Guaidóvi, který se v emigraci pokládá za prezidenta, ač nikdy do takové funkce nebyl zvolen a v posledních volbách ani nekandidoval. Že by tomu bylo jen z politických důvodů, věřit nelze. Anglie totiž na všem vždycky musela vydělat. A náš případ z let minulých to jen dosvědčuje.

Jaroslav KOJZAR