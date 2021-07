Nejsem komisař EU ani generál NATO. Pište si, co chcete…

Myslím, že je o mně dobře známo, že rozhodně nepatřím k těm, kdo obhajuje práci některých českých novinářů, zejména ne těch, kteří jsou naočkovaní propagandou z Bruselu a Washingtonu, a už vůbec ne těch, kteří jako slouhové manipulují veřejným míněním ještě víc. Ale nemohu si odpustit důrazné varování - nikoli novinářů, to by nestálo za to, a stejně by se to minulo účinkem, ale chci varovat občany. Prosím, nenechte manipulovat svým vědomím, účelovým zkreslováním faktů a účelovými texty.

V týdnu jsem si na serveru Seznamzpravy.cz přečetl titulek komentáře: »Důchodci jsou před volbami lovná zvěř. Kdo je uplácí nejvíc?« Zmíněni jsme v této souvislosti samozřejmě i my komunisté. Jako jedni z úplatkářů! A to je lež.

Kdyby se autoři textu, Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší, ráčili obtěžovat, navštívili web KSČM a pročetli si program strany, nejen ten předvolební, ale všechny od roku 1990, velmi brzy by zjistili, že důstojný život seniorů a tomu odpovídající permanentní navyšování důchodů je trvalým cílem komunistů bez ohledu na čas, který zbývá do těch či oněch voleb. Mimochodem, i v zápisech z jednání Sněmovny byste se dočetli, že návrhy na zvyšování důchodů podávali vždy hlavně komunističtí poslanci...

Že toho nyní zneužívá hnutí ANO a že si na tom pan předseda vlády, ale i ministryně práce a sociálních věcí, staví svoji kampaň, to je věc jiná. Že to ostatní strany mají jinak, ještě neznamená, že Komunistická strana Čech a Moravy s nimi bude házena do jednoho pytle.

Nevolám po novinářské korektnosti, neboť nejsem ani komisař EU ani generál NATO, a proto vím, že se jí nedočkám. Jen apeluji na zdravý rozum našich občanů. Přemýšlejte sami a nenechte se vodit, občané, nejsme loutky.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM