Jiří Dolejš a Hana Aulická Jírovcová na včerejší tiskové konferenci před jednáním Sněmovny. FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO

I důchodci chtějí důstojně žít!

Sněmovna schválila dodatečné zvýšení důchodů o 300 korun od ledna nad zákonnou valorizaci a příspěvek 500 korun za každé vychované dítě od roku 2023.

Novelu, jež také zavádí možnost předčasného důchodu až o pět let pro příslušníky integrovaného záchranného systému bez dopadu na výši penze, nyní dostanou k posouzení senátoři.

»Ve společnosti je takřka tři miliony důchodců a důchodci ve své většině jsou spíše ti chudobou ohrožení. Mají vyšší životní náklady vzhledem k spotřebnímu koši než jiné obyvatelstvo, takže si myslíme, že je správné a rozumné jim přidat,« uvedl na tiskové konferenci poslanec a stínový ministr financí KSČM Jiří Dolejš s tím, že KSČM předložila návrh, aby bylo důchodcům přidáno ne tři sta, ale pět set korun. Ten však neprošel.

Podle Dolejše jde pak i o kupní sílu důchodců, která rozhodně není zázračná. »Ve srovnání s cizinou je třeba tady dohánět. Proto se bavíme o valorizacích a dokonce o valorizacích nad úroveň zákonnou,« uvedl. »Což byla priorita i této vlády, byla to priorita volebního programu KSČM a byla to jedna z priorit naší tolerance vlády. A za ty léta 2018 až 2021 důchody, které byly na úrovni něco přes 11 000, překročily hodnotu 15 000,« připomněl.

Dolní komora předlohu schválila hlasy 95 ze 123 přítomných poslanců. Pro byli zákonodárci vládních ANO a ČSSD a opozičních SPD, KSČM a KDU-ČSL i nezařazená Tereza Hyťhová (Trikolóra). Novelu nepodpořili poslanci ODS, Pirátů, TOP 09 a STAN.

Důchodci nemají, jak si přivydělat

Podle Jana Bauera (ODS) má ČR valorizační mechanismus, který zohledňuje náklady důchodců. Vládní návrh Bauer označil za snahu uplatit voliče před nacházejícími sněmovními volbami. Podobně se vyjádřil také Jan Jakob z TOP 09. »Populismus tady stříká téměř ze všech koutů tohoto sálu,« prohlásil. »Tančili jste tady veselé tance, když se přidávalo těm nejbohatším, protože progresivita, která byla u zrušení superhrubé mzdy, přidala nejvíce právě těm, kteří to nejméně potřebují, těm bohatým!« kontroval poslanec KSČM Leo Luzar.

»Na důchodcích se celých 30 let šetřilo, až teď nastal trošku tlak na to, aby se i důchodcům přidávalo, protože z těch nuzných peněz, které dostávají, se opravdu vyžít nedá! A proto tady dnes jsme, abychom jim opravdu umožnili trochu žít. Všude rostou náklady, ale na důchody se jaksi zapomíná, a tito lidé již mnohdy nemají, jak si přivydělat. Mysleme na to, že také chtějí důstojně žít, ne jen podnikatelé, ale i důchodci,« dodal poslanec KSČM.

Lidovci podkopávají legitimitu státu

Poslanci podali k vládní předloze dvě desítky úprav. O většině z nich Sněmovna po schválení pozměňovacího návrhu sociálních demokratů už nehlasovala, protože se vzájemně vylučovaly. »Návrhy, které zde zazněly z úst KDU-ČSL nebo od klubu Pirátů, jsou návrhy, které vedou - byť možná mohou být dobrou cestou, pro někoho dobře dlážděnou - do pekel. Zanesou ještě mnohem větší nerovnost a nespravedlnost do naší společnosti a to si myslím nikdo z nás nepřeje,« konstatoval místopředseda ústavněprávního výboru Sněmovny a místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič.

K nejkontroverznějším návrhům patřil ten předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky o snížení penzí exponentům někdejšího režimu. Poslanec KSČM Jiří Valenta (KSČM) označil Jurečkův návrh za ideologický balast, který je zcela typickým učebnicovým příkladem, jak rozeštvávat skupiny občanů a zasévat sémě vnitrospolečenské nenávisti.

»Kolektivní vina, a jakékoliv roubování zákonných norem na ni, je zhovadilost skutečně z těch největších. A že zrovna lidovci, jejichž ideoví předchůdci a vzory ničili životy milionům obyvatel po celé planetě a po celá staletí, násilnou katolizací a rekatolizací, si toto neuvědomují, je velice zarážející a oni sami kolektivní vinu rozhodně necítí,« uvedl Valenta.

»Dnes mnozí členové této, údajně demokratické partaje, se na jedné straně podbízejí a poklonkují před předáky landsmanšaftu, oslovují je ‚milými krajany‘ a k tomu si ještě dovolují vyzývat český národ ke smíření, někdy dokonce ještě k omluvám. Sami ale, více než 30 let, po listopadovém předání moci, jednotu národa podkopávají a rozvrací tím, že společnost kastují a kádrují,« konstatoval Valenta.

»Ten návrh je nikoli otázkou finanční nebo politickou, je to přímý útok na legitimitu státu. Je to přímý útok na suverenitu a identitu Československé republiky, a tedy i České republiky jako právního nástupce tohoto státu. Jestli si tady hrajete na to, že jednou se staneme spolkovou zemí buď Německa, nebo Rakouska, tak prosím, tímhle způsobem opravdu ne,« uzavřel první místopředseda Sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip (diskusi a celé projevy na toto téma přineseme příští týden).

(cik)