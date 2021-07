Ilustrační FOTO - Pixabay

Kabinet upřesnil protikoronavirová opatření

Státní zaměstnanci očkovaní letos proti COVID-19 budou mít nárok na dva dny placeného volna. Schválila to vláda. Čerpat volno mohou lidé do konce roku, řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

»Můj návrh vychází z informací, které jsem získal z privátní sféry,« řekl Babiš. Vláda vyzvala i kraje a samosprávy, aby podobně lidi motivovaly k očkování.

Babiš se zástupci odborů podepsal dodatek ke kolektivní dohodě vyššího stupně, do níž je zmíněné placené volno zakomponováno. Ministerstva, úřady a jejich příspěvkové organizace zaměstnávají letos 482 270 lidí. Nejvíce je učitelů, a to 187 975. Nepedagogických pracovníků ve školství je zhruba 70 000. Následují příslušníci ozbrojených složek, jako jsou policie, vězeňská služba nebo celníci, kterých je 67 348. Vojáků je 26 395.

Jak to bude ve školách

Ministerstvo zdravotnictví představí návrh protiepidemických opatření pro provoz škol od září až poté, co se s ním seznámí ministerstvo školství, řekl jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podle něho v dokumentu nebude nic překvapivého, hygienici budou vycházet z možných variant vývoje epidemie COVID-19.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) už dříve řekl, že počítá s různými scénáři a předpokládá, že jako minimum se zachová nošení roušek ve společných prostorách, tedy třeba na chodbách či v šatnách.

Schválená pravidla pro testování na začátku školního roku počítají s tím, že pro děti, které se na COVID-19 preventivně neotestují, bude ve škole po celou dobu povinná rouška či respirátor. Pokud odmítnou i to, nebudou se moct účastnit prezenčního vzdělávání. Výjimka bude platit pro žáky s očkováním nebo dokladem o prodělané nemoci.

Ulehčení dětem

Ode soboty nemusejí mít děti od šesti do 12 let test před návratem z dovolených ze zemí s vysokým či velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19. Hned po návratu mohou podstoupit PCR test a v případě negativního výsledku nemusejí do samoizolace. Vojtěch doplnil, že se předpokládá, že tyto děti se pohybují všude s rodiči a riziko, že by se samy někde nakazily, je poměrně malé. Dodal, že opatření se netýká návratu ze zemí s extrémním rizikem nákazy, které jsou označené černou barvou. Tam je podle ministra i nadále povinná desetidenní samoizolace zakončená PCR testem.

Kdo nemusí mít respirátor

Lidé, kteří nemohou ze zdravotních důvodů nosit respirátor, ho nebudou muset nosit. Mají však mít nižší stupeň ochrany, jako jsou roušky. »Ve výjimečných případech, pokud nemohou ani tu nosit, nebudou mít žádnou ochranu dýchacích cest. Ale to musí být uvedeno v lékařském potvrzení,« řekl Vojtěch. To, že lékař potvrzení pacientovi vydal, musí podle ministra zaznamenat také do lékařské dokumentace, aby to bylo kontrolovatelné.

Vojtěch řekl, že podle odborníků je takových lidí, kteří nemohou nosit žádnou ochranu dýchacích cest, naprosté minimum. Podle ministra mezi nimi nejsou například astmatici.

Kam necestovat

Vláda také umožnila dlouhodobý pobyt studentům vysokých škol ze zemí s extrémním rizikem šíření koronaviru. Na mapě rizika mají černou barvu. Jinak by například studenti medicíny ztratili další akademický rok, zdůvodnil Vojtěch.

Mezi takzvané černé země s extrémním rizikem nákazy úřad řadí Botswanu, Brazílii, Indii, JAR, Kolumbii, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibii, Nepál, Paraguay, Peru, Rusko, Svazijsko, Tanzanii, Tunisko, Zambii a Zimbabwe.

Opatření, které obsahuje důrazné nedoporučení cestovat do zemí s extrémním rizikem nákazy koronavirem, vláda prodloužila do 31. srpna. Do ČR z těchto zemí mohli do soboty přicestovat pouze čeští občané, rezidenti a diplomaté. I oni se musejí podrobit izolaci a testům.

