Likvidace továrny Perla, n. p., Česká Třebová.

Další zlikvidovaná textilka

Realitou současného politického systému v České republice je likvidace fabrik, které před kapitalistickým převratem v roce 1989 vyráběly kvalitní výrobky, mnohdy určené pro export do desítek zemí světa.

Jednou z nich byla i továrna Perla, n. p., Česká Třebová, která byla pokračovatelkou historické textilní tradice města. Tedy až do roku 2003, kdy kvůli absenci investic do nových technologií noví majitelé zbankrotovali.

V těchto dnech dochází k likvidaci posledních zbytků kdysi vyhlášené továrny, místo které vyrostou nové bytové domy. Na tom by nebylo nic špatného a obyvatelé města by to jistě přivítali, pokud by investor neodkryl svůj záměr stavět byty pouze pro střední a vyšší příjmovou skupinu.

Ve městě tak vyroste další rezidenční čtvrť, o které si lidé s podprůměrnými příjmy mohou nechat jen zdát.

Roman ROUN

FOTO – autor