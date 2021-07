Pomoc druhému jako poslání

Renata Bušová, mladá sympatická žena z Fulneku, pracuje v terénní odlehčovací službě ve Stromu života. Pomáhá druhým rodinám v obtížných životních situacích, je jim oporou. Obrátili jsme se na ni a požádali, aby sdělila více o své práci čtenářům a čtenářkám.

»Jmenuji se Renata Bušová, původně pocházím z Bílovce. V patnácti letech jsem se s rodiči přestěhovala do Fulneku, kde žiji již 17 let. Jako malá jsem měla sen, že budu krasobruslařkou, jezdila jsem na tzv. kačenkách, dnes už na tom neumím snad ani stát. Nejvíc můj život ovlivnili samozřejmě rodiče, kteří mě vychovávali a vedli k respektu, úctě k lidem. Taky moje babička, která se celý život starala o své blízké i v těch nejtěžších chvílích,« odpověděla na naši otázku. Babička je jejím vzorem, její život je pro ni inspirací.

Renata Bušová. FOTO – archiv R. BUŠOVÉ

Renata svou práci vykonává již delší čas, dříve pracovala v domově pro seniory v přímé péči. O Stromu života věděla z osobního prožitku, práce tohoto mobilního hospicu i přístup všech jeho zaměstnanců a zaměstnankyň ji natolik nadchnul, že se chtěla stát jeho součástí.

»Práce v takovémto zařízení se odvíjí od potřeb uživatele i rodiny. Každá rodina vás začlení do chodu své domácnosti, stáváte se tak jejich součástí. Prožíváte s nimi veškeré radosti i těžké životní chvíle. Těžké chvíle nejen uživatelů, ale celé rodiny,« vyznává se ze své práce, kterou nelze brát podle jejích slov jako práci v pravém slova smyslu, nýbrž za poslání, které by měli dělat lidé také srdcem, protože je to velice důležité. Dává jí to nové zkušenosti, poznání. Inspiruje ji to stále se zlepšovat, zdolávat překážky, nacházet a dávat pokoru, lásku, trpělivost. »Zanechává to ve vás hluboký pocit, že vše toto má opravdu smysl,« míní.

Umět naslouchat a povzbudit

Jejím krédem je umět naslouchat, umět povzbudit, umět respektovat každého. Zachovat důstojnost uživatelů, ponechat jim možnost o sobě rozhodovat. Zkrátka, být tu pro ně. »Když se usmějí a jsou spokojeni, tak víte, že to děláte dobře, nejlépe jak umíte a můžete. Máte z toho radost,« svěřuje se se svými postřehy a pocity.

Jaké jsou Renatiny životní hodnoty? »To, co vám tato služba přináší, vás vede k jinému pohledu na svět, přehodnocení dosavadního svého života. Neřešíte malichernosti, uvědomíte si, co je v životě opravdu důležité, dokážete se radovat i z drobnosti… Díváte se na svět jinýma očima…«

Vzkaz veřejnosti: Nedávno četla jeden úryvek, kde se říká: Na konci nebudeme vzpomínat na aktivní těla, krásné tváře, ale vzpomeneme si na teplo podaných rukou, úsměv i krásná slova, která nám dala křídla.

»Není ostuda požádat o pomoc druhého, stáří ani smrt není nic ošklivého, za co by se člověk měl stydět. Je velká pomoc mít se o koho opřít, vědět, že na problémy nejste sami a je někdo, kdo vám ve všem pomůže. Byť je společnost k tomuto tématu ne příliš přístupná,« zamýšlí se.

Úžasný tým děvčat a dvou mužů

Jedinečnost domácí odlehčovací služby spatřuje Renata Bušová v tom, že je to jedna z mála služeb, která je určena také pečujícím, slouží k načerpání sil a odpočinku, které jsou potřeba v následné náročné péči o své blízké. Ve Stromu života mají, jak sama uvádí, úžasný tým děvčat, ovšem nelze opomenout dva muže v tomto kolektivu, kteří doplňují ženský element. »Jsem ráda, že mohu tuto službu vykonávat, poznávat lidi, pomáhat tam, kde je to potřeba. Pomáhám ráda.«

Ladislav BLAHUTA