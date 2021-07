Krásky ze Slunečné společně oslavily narozeniny

Eva Burešová a Denisa Nesvačilová slaví narozeniny v jeden den, jen je dělí rok narození. To ale nic neměnilo na tom, že si den užily společně a překvapení, které na ně čekalo během natáčení seriálu Slunečná, malinko tušily. Kolem nich se totiž v jednu chvíli začalo rojit víc lidí, než je na place zvykem.

Dort a květiny byly pro seriálovou Týnu a Karolínu připravené už od rána, čekalo se jen na okamžik, až budou mít volno mezi obrazy. Pak už štáb a kolegové zapívali – všechno nejlepší. Eva si ten den užila své osmadvacáté a Denisa třicáté narozeniny. »Posledních čtrnáct dní tak přemýšlím a poslední týden před tou třicítkou byl tak trochu přes ručku, tak bych to řekla,« rozpovídala se Denisa Nesvačilová. »Bylo to náročné, nevěděla jsem, co se to se mnou emočně děje. Když se na mě vrhli s kyticí, byla jsem v šoku, ale je to krásné a už se mi to v hlavě pomalu urovnalo,« dodala.

Dodnes má herečka v paměti historku o jejím narození, kterou ji doma vyprávěli. »Dědeček Pepa Nesvačil běžel na fotbalové hřiště oznámit, že jsem se už narodila. Cestou zapomněl, jestli se narodila holka, nebo kluk. Byl úplně rozlítaný. Tak běžel zpátky, ale když se vrátil, tak zase zapomněl jméno. Tak mu to musela nakonec babička napsat. Byla jsem pro něj čtvrté vnouče, tak v tom měl asi galimatyáš,« směje se nad historkou Nesvačilová, která tak ve skrytu duše doufala, že ve svém věku, už bude někde trochu jinde. »Přemýšlela jsem posledních čtrnáct dní o tom, že vlastně nemám to, co jsem si přála. Naplněný osobní život. Myslela jsem, že budu mít dítě, budu vdaná. Teď to vypadá tak, že jsem vdaná za svoji práci. Ale věřím, že rozhodně není všem dnům konec!«

Zajímavý rituál

Eva Burešová má na své narozeniny zajímavý rituál, vždy pošle květinu své mamince a poděkuje jí. »Je to přeci náš společný den. To ona se nadřela při mém narození,« usmívala se seriálová Týna, která ráda narozeniny slaví, jen jí bylo líto, že v dětství si moc oslav neužila. »Narozeniny mám v létě, a to většinou kamarádi a děti bývají na prázdninách, a tak nebylo s kým slavit. Bylo mi smutno, že mi nikdo nepřišel na oslavu. Jako malá se jednou seděla na chodníku a kolemjdoucím říkala, že mám narozeniny a že za mnou nikdo nepřišel. To bylo takové smutnější. Narozeniny jsem tak začala slavit snad loni. To bylo poprvé, kdy byla oslava, kterou mi udělali tady na Slunečné. A ty nejkrásnější? Asi ty, kdy se mi měsíc před nimi narodil syn,« konstatovala Burešová.

Bilancování u ní zatím nepřišlo na řadu. »Je toho moc, nemám čas se zastavit. Neustále točíme Slunečnou, hraju na Shakespearovských slavnostech. Jsem taková unavená, že mi to nedochází. Dnes pracuji, zítra taky. Ale z této nečekané oslavy mám radost a děkuji za ni,« dodala herečka.

(mac)

FOTO – FTV Prima