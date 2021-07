Ilustrační FOTO - Pixabay

Otravné breberky nemáme rádi!

Nezvaná návštěva v podobě různých domácích škůdců může postihnout každou domácnost nezávisle na tom, zda se její členové snaží svůj domov udržovat v perfektním pořádku a čistotě, či nikoliv. Je více než pravděpodobné, že se této nepříjemnosti jen málokterá domácnost vyhne, a proto je nutné vědět, jak rychle a účinně s nezvanou návštěvou zatočit. Což naše babičky uměly!

K nezvaným hostům, kteří nečekají na naše pozvání, patří zejména komáři, moli, mravenci, případně i jiné druhy hmyzu, na hlodavce raději nemyslet.

Hmyz v domácnosti může být i zdravotním rizikem, především u osob, co jsou na konkrétní štípnutí alergické. Na druhé straně však může způsobit i materiální škodu. Typickým příkladem takto nebezpečného hmyzu jsou moli.

Šatní moli mají rádi zatuchlá, zaprášená tmavá místa. Nesnášejí světlo a svěží vůni. To babičky dobře věděly! Moli požírají přírodní oděvní materiály nebo umělé materiály s příměsí vlny, jako jsou koberce. Babičky nedávaly do skříně roznošené věci se zbytky kožních buněk nebo vlasů. Nošené oblečení nechávaly vyvěsit na 24 nebo 48 hodin. Moly přitahuje sebemenší vlhkost a také zbytky potu v šatech uklizených po nošení do skříně. Na taková místa samičky molů velmi rády kladou vajíčka, protože larvy mají po vylíhnutí zajištěnou výživu. Jestliže položíte do šatníku půlku citronu nebo pověsíte pomerančovou kůru, neměl by se zde objevit ani jeden mol. Říkaly babičky.

Při napadení šatními moly začněte vyprázdněním skříně. Potom skříň vyčistěte vlhkou houbou s šetrným čisticím prostředkem (například na dřevo) a důkladně vyluxujte. Vysajte všechny praskliny a celou skříň nástavcem na vysavač. Jako prevence před moly je klíčové větrání skříní a věcí v nich uskladněných. Dále je to pravidelné kartáčování oděvů a klepání koberců. Na dospělé moly lze nasadit lapače. Fungují zejména na samečky, proto se používají jako prevence a potvrzení výskytu molů. Na trhu je jich dost, na šatní i potravinové moly. I v čase našich babiček byli.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Švábi jsou pro zdraví velmi nebezpeční, protože přenášejí choroboplodné zárodky mnoha nemocí. Obvykle žijí v temných místech, kde je vlhko a dostatečně teplo (okolí umyvadel, dřezů a teplovodního potrubí). Švábi jsou noční tvorové, kteří se živí zbytky jídla, nepohrdnou také klihem či tapetami. Prevencí v boji proti švábům je naprostá čistota. Pokud už vás švábi navštívili, tak pro ně rozmístěte nástrahy s přírodními lákadly (nádoba se sladkou tekutinou, do kterého šváb spadne a utopí se). Tak to dělaly naše babičky…

Druhdy byly pouťovou atrakcí bleší závody. Blechy tahaly vozíky, skákaly přes překážky a lidé jim nadšeně tleskali. Raději to nezkoušejte. Blechy obvykle do domu zavleče pes nebo kočka. Jsou ale i případy, kdy si je přinesete sami od spoluobčanů, kteří na hygienu příliš nedbají. Blechy se velmi rychle množí, larvy jsou ukryty v koberci, ve škvírách v podlaze, mezi parketami, pod linoleem, v pelíšcích zvířat, ale dokážou přelézt i do židlí, křesel, a dokonce do našich postelí. Babičky nelenily, a zbavily se jich co nejdříve. Vysavačem nebo sprejem zakoupeným v dobré drogerii.

V boji proti otravnému hmyzu je nejdůležitější důkladná hygiena. I proto babičky čas od času nejméně jedenkrát za čtrnáct dní vyhlásily, zvláště na jaře a v létě, sanitární den. Zaměřily se na místa, kde se pravidelně neuklízí.

Proti obtížnému hmyzu používaly i některé rostliny. Tak třeba mouchy z místnosti vypudí zavěšený list ořešáku. Pokud vás obtěžují komáři, pomažte se esencí z karafiátu, v domě se jich zbavíte pomocí listů bazalky, nebo rajčatového keře. Mravenců se zbavíte, když jim do cesty položíte list ořešáku, kousky citronu, nasypete skořici či sůl, nebo když jim cestičky pravidelně zaléváte výluhem z kopřiv. Tak to dělaly a snad i dělají babičky.

Stejný výsledek by měla způsobit i levandule, máta peprná nebo jemně mletý pepř nasypaný pod kobercem. Včely a vosy odpuzují listy ořešáku. Ten spolu s rozmarýnou a tymiánem odhání také blechy z psího pelechu. Pokud pokojové rostliny napadnou mšice, stačí je postříkat neředěným výluhem z kopřiv, zákvasem z přesličky nebo roztokem s tabákem.

Na hmyz v domácnosti platí i chemie. Tu je ovšem nutné užívat s rozmyslem. Nejběžnější jsou chemické prostředky v podobě sprejů, k dostání jsou i gelové či tuhé varianty. Již za časů našich bábinek se používali světelné lapače létajícího hmyzu.

Zbavit se hmyzu v domácnosti není nemožné. Stačí investovat čas i peníze do realizace konkrétních opatření. Nabízejí se i generacemi prověřené mucholapky a jiné samolepky. Žádná krása, ale je to účinné.

Otravné breberky nemáme rádi, ale bez nich by byl svět chudší. Babičky to věděly, a proto na ně šly s klidem s rozvahou…

(jan)