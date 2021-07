Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Odstávka ve Škodě Auto se protáhne

Výroba v automobilce Škoda Auto se nerozjede ani v týdnu po celozávodní dovolené, která je plánována na první dva týdny v srpnu. V celé řadě provozů letní odstávka kvůli nedostatku dílů začala již v průběhu tohoto týdne. Zaměstnanci budou během týdne po celozávodní dovolené dostávat 85 procent průměrné mzdy.

Informoval o tom týdeník Škodovácký odborář s tím, že do průměrné mzdy se započítává například i mimořádný roční bonus. Zaměstnanci tak dostanou více peněz, než kolik by si vydělali během běžné práce. »Nejen, že se k původně naplánované hromadné dovolené ve 31. a 32. kalendářním týdnu připojila odstávka výroby před dovolenou, tedy ve čtvrtek 29. a v pátek 30. července, ale situace s nedostatkem čipů a dalších komponentů se zhoršila natolik, že se výroba vozů nerozjede ani ve 33. kalendářním týdnu, tedy v týdnu po hromadné dovolené,« uvedly odbory.

Zpět do práce se zaměstnanci podle týdeníku vrátí na noční směně z neděle na pondělí 23. srpna, a to jak v Mladé Boleslavi, tak i v Kvasinách. Ve Vrchlabí se lidé do práce vrátí o něco dříve, již na noční směně na čtvrtek 19. srpna.

Během celozávodní dovolené budou v práci zaměstnanci z oblastí údržby, někteří strážní na branách, část pracovníků Aramarku, který zajišťuje stravování, mnozí administrativní pracovníci či zaměstnanci v Česaně.

Škoda Auto loni dodala celosvětově přes jeden milion aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích.

(čtk)